von SK

Fechten: (sk) Einen Podestplatz erreichten die Nachwuchsfechter des TV Rheinfelden beim Florett-Turnier in Haueneberstein bei Baden-Baden. So gewann Mia Strittmatter in der achtköpfigen U10-Konkurrenz vier ihrer sieben Duelle und setzte sich dank der besseren Trefferbilanz vor drei punktgleichen Konkurrentinnen auf den zweiten Platz. In seinem ersten Florett-Wettbewerb gewann Felix Röttcher, ebenfalls in der Klasse U10, nach der Vorrunde und einem Sieg in vier Duellen die B-Gruppe. Hier bezwang er vier Konkurrenten und wurde Sechster. Turniersiegerin bei den Aktiven wurde Marion Hellwig vom TV Waldshut. Sie besiegte ihre einzige Konkurrentin Sarah Link (Freiburger TS).