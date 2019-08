von Sandro Dathe

Turnen: – Ohne Niederlage in der Vorrunde reiste die Mannschaft mit Piet Hellmich, Philipp Beeskow, Tarek Franke (alle TV Rheinfelden), Yannick Meyne (ESV Weil), Lucas Lörracher (TSG Ötlingen) und Marvin Koller (SV Istein) zum Liga-Finale in Donaueschingen.

Als Bester der Vorrunde startete man in olympischer Reihenfolge am Boden. Es begann etwas holprig, so dass man je zwei Stürze am Boden und Pauschenpferd in Kauf nehmen musste. Danach kamen die sechs Jungs aber gut in Fahrt und konnten an den folgenden vier Geräten wichtige Punkte für das Team sammeln.

Am Ende gewannen sie den Wettkampf mit 199,80 Punkten knapp vor dem TV Erzingen (198,15) und dem TV Ersingen (195,50). Bester Einzelturner war Piet Hellmich vom TV Rheinfelden mit 71,50 Punkten vor Andre Kammerl (68,70/TV Erzingen) und Daniel Gansjuk sowie Niklas Müller (65,80/SG Kirchheim und TV Ersingen).

Aufgrund dieser guten Leistung wird der TV Rheinfelden gemeinsam mit dem TV Erzingen nächstes Jahr als Wettkampfgemeinschaft (WKG Erzingen/Rheinfelden) eine Liga höher, also in der Bezirksliga starten. Diese WKG ist notwendig, da der TV Rheinfelden keine geeigneten Geräte hat, um einen Heimwettkampf ausrichten zu können. Diese sind mittlerweile einige Jahrzente alt und entsprechen nicht den notwendigen Standards. Teilweise hatten hier noch die Väter der Kinder daran geturnt.

Eine komplett neue Ausrüstung an Geräten inklusive der Mattensätze würde ca. 110.000 Euro kosten. Einen gebrauchten Wettkampfsatz kann man bereits ab 78.000 Euro erwerben. Dies sind Summen, die für einen eingetragenen Verein nur durch Spenden erreichbar sind. Ohne Spenden könnte man sich nur Jahr für Jahr immer wieder etwas anschaffen. Aber alleine das Gerät Boden kostet zwischen 35.000 Euro und 45.000 Euro.

Das Ziel dieser Mannschaft ist es, nicht in der Bezirksliga zu bleiben. Das Team wird nächste Saison ebenfalls von Bundesliga-erfahrenen Turnern wie Sandro Dathe (TV Rheinfelden) und Viktor Weißenberger (TV Erzingen) unterstützt werden und hält somit einen Durchmarsch in die Landesliga nicht für ausgeschlossen.

Es wäre schade, wenn die WKG keine Heimwettkämpfe in Rheinfelden ausrichten könnte, sondern dafür immer auf den TV Erzingen und seine Hallenkapazitäten hoffen muss.