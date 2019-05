von Maurice Meier

Turnen: – Piet Hellmich und Sandro Dathe vom TV Rheinfelden turnten diese Saison gemeinsam in der Mannschaft vom französischen Verein Gym Saint-Louis. Diese Mannschaft startete unter anderem mit drei jungen Nachwuchsturnern in der zweithöchsten Klasse „National B 12 ans et plus“. Durch gute Qualifikationswettkämpfe konnten sie sich für die französischen Meisterschaften und unter den besten zwölf Teams qualifizieren. Dies bedeutete, dass sie in der Kategorie „B1“ nach Paris fuhren. Es gibt an den französischen Meisterschaften die Kategorien B1-B5 mit je zwölf Teams.

Yannick Meyne, einer der jungen Turner und Bodenspezialist, nahm aufgrund von Knieproblemen nicht teil. Für ihn turnte Pit Nakic, ein Gastturner aus Schiltach. Die Mannschaft turnte keinen fehlerlosen Wettkampf und musste insgesamt drei Stürze, also drei Punkte Abzug, hinnehmen, die mit in die Teamwertung eingingen. Am Ende landeten sie mit 207,50 Punkten auf dem dritten Platz. Am Ende war es denkbar knapp, da der Zweitplatzierte 207,55 und die Erstplatzierten 208,35 Punkte hatten. Bei einem Sturz weniger hätten die beiden die französische Meisterschaft gewonnen.

Bester Turner aus Saint-Louis war Xavier Scherrer.