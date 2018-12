von SK

Fußball: – Faruk Cam verlässt Bezirksliga-Schlusslicht SpVgg. Brennet-Öflingen in der Winterpause und schließt sich nach eineinhalb Jahren der T.J.Z. Weil, dem Tabellenletzten der Kreisliga B-1, an. Der 28-jährige Mittelfeldspieler spielte früher schon einmal für den damaligen Landesligisten FC Steinen. Außer Cam wird sich ein weiterer Spieler den Weilern in der Winterpause anschließen. Dabei handelt es sich um Turgay Demirci vom B-Kreisligisten T.I.G. Bad Säckingen, der in der Staffel 3 Tabellenzehnter ist. Demirci war bei den Bad Säckingern schon Spielertrainer.