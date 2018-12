von Rolf Rombach

Ringen: – Steigt der TuS Adelhausen II ab? Nach der 11:21-Niederlage beim AV Sulgen ist das Regionalliga-Team auf Schlussplatz neun. Doch eine Nachricht aus dem württembergischen Schorndorf beglückte den TuS Adelhausen II wie auch den KSV Rheinfelden – das Stadtderby ist gerettet. Regionalliga-Vizemeister ASV Schorndorf gab bekannt, dass er mit Meister RKG Reillingen-Hockenheim das Abenteuer Bundesliga wagen wird. Somit reduziert sich die Absteigerzahl. Gute Aussichten auch für die Halbfinal-Teilnahme der TuS-Bundesliga-Ringer: Der 21:9-Sieg bei Viertelfinalgegner KSV Witten ist ein guter Puffer, den es am Samstag zu verteidigen gilt.

Bundesliga, Viertelfinale: KSV Witten – TuS Adelhausen 9:21

Im Gegensatz zu den weiteren Viertelfinalisten ASV Mainz und Red Devils Heilbronn stolperte der TuS Adelhausen nicht beim KSV Witten. Dieser wollte vielleicht auch nicht mehr richtig, blieb die 61er-Klasse gleich frei. Wie bereits häufig in der Quali-Runde trat der Verein aus dem Ruhrpott mit vier Eigengewächsen an, nutzte gerade elf der erlaubten 28 Punkte. Anders der TuS Adelhausen, der seine Aufstellungsmathematik ausreizte und auch dadurch zu sieben klaren Siegen kam. Neben dem kampflosen Sieg von Ibrahim Fallacara gab es weitere Vierer durch Beka Bujiashvili (57 kg-Freistil) und Christian John (130 kg-Greco). So lag der Gast bereits zur Pause 15:1 vorn, da William Harth (98 kg-Freistil) mit einem 9:0 noch einen Dreier errang. Die beiden Vierer für den KSV Witten nach der Unterbrechung markierten bereits die Schlusspunkte der Gastgeber. Georg Harth (80 kg-Freistil, 14:0), Stephan Brunner (75 kg-Freistil, 3:2) und Balint Korpasi (75 kg-Greco, 5:0 gegen Adam Juretzko) klärten die Verhältnisse.

Regionalliga: AV Sulgen – TuS Adelhausen II 21:11

Acht Punkte haben nicht gereicht. Der Titelverteidiger schließt die Saison auf dem vorletzten Rang ab. Mit 11:21 unterlag der TuS Adelhausen II im direkten Kampf um den sicher rettenden achten Platz dem AV Sulgen. Allerdings verkündete der ASV Schorndorf mit Aufstiegs-Hemden, dass er im kommenden Jahr in der Bundesliga an den Start gehen wird. Damit reduziert sich die Zahl der Regionalliga-Absteiger und der TuS Adelhausen II ist gerettet.

Die Dinkelberg-Reserve startete nach Maß: Ein Überlegenheitssieg von Nick Scherer (57 kg-Freistil) und der Schultersieg von Nick Matuhin (130 kg-Freistil) bauten die Führung auf. Nach der Schulterniederlage von Luis Reinger (61 kg-Greco) gewann Kevin Kähny (98 kg-Greco) 1:1. Marius Quinto (86 kg-Freistil) musste sich dann aber schultern lassen, Ersatzmann Tom Blum (75 kg-Greco) blieb chancenlos. Der 6:1-Sieg im Schlusskampf von Pascal Ruh (75 kg-Freistil) blieb der unbedeutend gewordene „Ehrentreffer“.