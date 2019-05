Fußball-Kreisliga A, West: – In der Tipico-Arena an der Tullastraße steppt der Bär. Das ersehnte Spitzenspiel steigt. Tabellenführer TuS Lörrach-Stetten hat Verfolger BFC Friedlingen zu Gast. Sollte es noch einmal spannend werden im Kampf um den Titel?

Zur Ausgangslage: Immer noch unbesiegt steht der TuS mit 61 Zählern scheinbar souverän an der Spitze. Die Elf von Trainer Sascha Müller zehrt noch von einem Vorsprung von fünf Zählern auf den BFC. Tatsächlich könnte noch einmal Bewegung ins Titelrennen kommen, wenn die Gäste aus Friedlingen gewinnen.

Es scheint aber nur noch darum zu gehen, wer den direkten Weg in die Bezirksliga einschlägt oder die Nerven aufreibenden Aufstiegsspiele gegen den Ost-Vize bestreitet. Oder kommt der FC Steinen-Höllstein noch einmal heran? Dies scheint eher unwahrscheinlich. selbst wenn der BFC den Hit verliert, fehlen den Steinenern noch sechs Punkte. Zumal mit dem SV Schopfheim eine schwere Aufgabe ansteht.

Was hat der FC Bad Säckingen noch vor? Rechnerisch fehlen den Trompeterstädtern noch fünf Punkte zum Ligaverbleib. Realistisch gesehen reichen die 37 Punkte bereits. Die Bad Säckinger können sich andere Ziele setzen. Platz vier ist noch drin. Bei fünf Punkten Abstand zum FC Hausen. Natürlich wollen sie ihr Heimspiel gegen den FC Hauingen gewinnen. Sie haben nach dem 2:3 im Hinspiel noch eine Rechnung offen.

Vor zwei Wochen wähnte sich der FV Degerfelden noch im Aufwärtstrend. Zwei Niederlagen in Folge belehrte Spielertrainer Patrick Streule eines Besseren. Statt sich aus dem Abstiegssog zu ziehen, sind die Degerfelder weiter dabei. Gegen den SV Todtnau, der drei Punkte weniger hat, muss ein Sieg her – keine Frage. Sonst wird‘s prekär.

Nach der Freude über den Derbysieg in Degerfelden kam für den SV Karsau die Ernüchterung. r verlor beim direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib in Todtnau mit 1:3. in solchen Spielen muss man punkten, wenn man drin bleiben will. Die nächste Chance, über den „Strich“ zu kommen bietet sich den Karsauern gegen den TuS Kl. Wiesental.