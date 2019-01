von Rold Rombach

Ringen: – Nach dem souveränen Einzug ins Halbfinale wird es am Samstag, ab 19.30 Uhr, in der vermutlich proppevollen Dinkelberghalle ernst für den TuS Adelhausen. Im Gegensatz zu den Duellen mit dem KSV Witten wird der Zweikampf gegen den Deutschen Meister Wacker Burghausen zur echten Standortbestimmung für die zu Hause seit über zwei Jahren unbesiegten Ringer vom Dinkelberg. Zuletzt fuhr der KSV Köllerbach am 19. November 2016 mit einem 19:8-Sieg heim. Seither gab es auf dem Berg nichts mehr zu holen.

Erstmals seit seiner 9:30-Niederlage am 19. November 2013 tritt Wacker Burghausen wieder beim TuS Adelhausen an. Die Vorzeichen für morgen sind allerdings nicht mehr mit jenen von vor acht Jahren zu vergleichen, auch wenn Ivo Angelov, Stephan Brunner und Manuel Wolfer schon damals für die Gastgeber auf der Matte standen.

Dieses Mal habe der TuS Adelhausen, der wohl auf den verletzten Peter Öhler verzichten muss, „ein dickes Brett“ zu bohren, betont Trainer Bernd Reichenbach: „Das wird ein echter Leckerbissen für die Fans. Ich freue mich auf diese Herausforderung.“ Der Erfolgstrainer aus Waldkirch will zwei Jahre nach seiner mit dem KSV Ispringen errungenen Vizemeisterschaft erneut das Finale erreichen. Doch die Hürde im „vorgezogenen Finale“ gegen die Staffel aus dem bayerischen Osten ist gewaltig. Beide Mannschaften sind mit Weltklasse-Athleten und deutschen Nationalringern gespickt. Die Aufstellungstaktik dürfte ein entscheidender Faktor sein.

Mit Wacker Burghausen kehren wohl die Ex-Adelhausener Fabian Schmitt (57/61 kg, Greco) und Tamás Loerincz (75 kg, Greco) auf den Dinkelberg zurück. Während Schmitt wegen der „Quote“ als Deutscher gesetzt sein dürfte, ist der aktuelle EM-Dritte Lörincz eher ein Kandidat für den Schlusskampf. Als Alternative gilt Matthias Maasch, Deutscher Meister von 2017, im Duell mit Vize-Weltmeister Balint Korpasi vom TuS Adelhausen.