von Rolf Rombach

Ringen: (ror) Vor einem Jahr feierte die RG Hausen-Zell bei Regionalliga-Meister TuS Adelhausen II den Aufstieg in die Bundesliga. Am Samstag erwartet die erste Mannschaft des TuS Adelhausen den Aufsteiger aus dem Wiesental auf dem Dinkelberg. Der abstiegsgefährdete TuS Adelhausen II sollte im Vorkampf die Formkrise des KSV Schriesheim (3.) nutzen und dringend punkten. Das käme auch dem Rheinfelder Gegner RSV Schuttertal entgegen, der in der Oberliga ebenfalls um den Ligaverbleib bangen muss.

1. Bundesliga Südwest: – TuS Adelhausen gegen RG Hausen-Zell – dieser Vergleich lockte in der 2. Bundesliga einst rund 1000 Menschen in eine damals überfüllte Dinkelberghalle. Zum Vorkampf kamen in die Zeller Stadthalle 900 Zuschauer, die einen deutlichen 23:7-Erfolg des TuS Adelhausen erlebten. Eine Woche vor dem Viertelfinale, das am Samstag in Urloffen ausgelost wird, kann sich eine stolze RG Hausen-Zell aus der Runde verabschieden, während der TuS Adelhausen das stimmungsvolle Derby als Generalprobe nutzen kann. Für Manuel Wolfer (71 kg-Freistil) geht es dann erneut gegen seinen Heimatverein, in dessen Ecke Florian Hassler, ein ehemaliger Ringer des TuS Adelhausen, sitzt. Schon das deutsche Top-Duell zwischen den beiden Kaderathleten Peter Öhler (TuS) und Oliver Hassler (RG) verspricht einen spannenden Abend.

Regionalliga: – Spannend wird der Saisonabschluss für den TuS Adelhausen II. Mit zwei Siegen wäre der Ligaverbleib sicher. Allerdings ging der Vorrundenkampf beim KSV Schriesheim (3.) mit 4:33 sehr deutlich verloren. Da aber die Nordbadener zuletzt mit bis zu fünf Ausfällen von Stammringern zu kämpfen hatten, könnte diese Fügung dem Meister entgegenkommen. In der vergangenen Woche musste der KSV Schriesheim fünf Jugendliche einsetzen und eine Klasse leer laufen lassen.

Oberliga: – Die letzte Auswärtsreise für den KSV Rheinfelden ist beim RSV Schuttertal (8.) mit wenig spannenden Elementen versehen. Im Vorkampf konnten die Ortenauer nur einen Kampf durch ihren Ausnahmeathleten Tomi Claudiu Hinoveanu (75/80 kg-Greco) gewinnen. Dafür haben die Rheinfelder noch ein internes Duell auszutragen, wie Coach Sascha Oswald verrät: "Meine Jungs sind angefressen von der Wertung des punktbesten Ringers. Da will jeder noch unbedingt gewinnen, um vorn dabei zu sein." So gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Patrick Hinderer (61 kg), Vincent von Czenstkowski (71 kg) und Fabian Wepfer (66 kg), die mit 14 Siegen aus 16 Kämpfen zu den "Top-Scorern" der Liga gehören.