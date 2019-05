von Gerd Welte und Jürgen Rössler

Mountainbike: – Mit einem überraschend klaren Sieg der Lottstetterin Janine Schneider (24) bei den Elite-Frauen und dem Erfolg des Freiburgers Sascha Weber bei den Männern in der Eliteklasse endete der Hegau-Bike-Marathon in Singen. Etwa 900 Bikerinnen und Biker vom Profi bis zum U-9-Nachwuchs waren am Start.

Mit der Strecke, die nach den Regenfällen etwas tief war, kam Janine Schneider, die für den Ausrichter VC Hohentwiel Singen und das German Technology Racing-Team an den Start geht, hervorragend zurecht. Auch der ständige Wechsel von bissigen Anstiegen und Abfahrten kam ihr entgegen. Die Lottstetterin kennt die Strecke und das Profil gut. Schon früh in der ersten Runde setzte sie sich mit der Marathon-DM-Dritten Kim Ames (Hirzweiler) und Stefanie Dohrn (Bergisch-Gladbach) vom Feld ab. Das Trio hatte sich bei der ersten Zieldurchfahrt einen Vorsprung von drei Minuten herausgefahren. „Das war eine gute Zusammenarbeit“, lobte die Siegerin ihre Konkurrentinnen.

Dann musste Dohrn abreißen lassen und am letzten knackigen Anstieg, dem Plören bei Hilzingen, zog Schneider das Tempo an und distanzierte Ames. „Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich das dieses Jahr schon schaffen kann. Podest war das Ziel. Der Hegau Bike-Marathon ist schon was Besonderes für mich. Die Zuschauer haben mich den Plören hochgeschrieen“, war Schneider im Ziel begeistert von der Stimmung auf der Strecke. Sie hielt ihren Vorsprung von 44 Sekunden bis ins Ziel und siegte zum ersten Mal auf ihrer Hausstrecke.

Esther Süss, auf dem Hegau-Kurs Europameisterin geworden, musste sich mit Rang vier zufrieden geben. Hinter ihr überraschte die Niederhoferin Miriam Oeschger, die wie die Zweite, Kim Ames, für das Team Herzlichst Zypern fährt, als Fünfte. Ihr Rückstand auf die Siegerin betrug 12:40 Minuten.

Annette Griner (Team Wilier Force/Germany), ebenfalls aus Niederhof, fuhr lange Zeit mit Teamkollegin Rebecca Robisch um Platz fünf mit. Dann bogen die beiden aber fünf Kilometer vor dem Ziel falsch ab und fuhren zwei Kilometer einen Umweg. „Das war‘s mit dem Vorsprung“, ärgerte sich Griner über den neunten Platz.

Sabine Spitz, Dauergast auf dem Siegertreppchen, kam als Zwölfte ins Ziel. „Nach meinem Magen-Darm-Infekt war es energetisch einfach schwierig. Die Kälte zieht auch noch Energie. Auf den ersten 20 Kilometer ging es noch, aber dann ging nichts mehr“, bekannte die Niederhoferin. Die Murgerin Sandra Matt musste sich mit Rang 29 im Elite-Rennen begnügen.

Im Elite-Rennen der Männer fuhr der Wehrer Lars Reiniger (Orbea-Serpentine Velosport) auf den 33. Platz. Mike Woland (RSV Niederhof) landete auf dem 72. Rang.

Im Jedermanns-Rennen über die Langdistanz (80 Kilometer) fuhr Christoph Cors (RSV Bad Säckingen) auf den 15. Platz. Der Rheinfelder Luis Walbröhl (Orbeo-Serpentine Velosport) beendete das Rennen als 20., zwei Ränge vor Michael Börner (Dick Küchen Racing Team Rheinfelden). Als 35. fuhr Börners Teamkollege Dirk Hierholzer ins Ziel, als 54. Patrick Riesterer (SG Rheinfelden), als 58. Michael Fenske (RSV Bad Säckingen), als 93. Dieter Schmidt (VBC Waldshut-Tiengen) und als 134. Johannes Hurst (Görwihl). In der Frauen-Wertung des Lang-Distanz-Rennens musste Angelina Franz (Dick Küchen Racing Team) ihr Rennen abbrechen.

Michael Di Genio (Follow Me Racing Team/RSV Rheinfelden) kam über die Mittel-Distanz (49 km) auf Rang 65 im Jedermann-Rennen, Michael Walz auf 109, Torsten Huber (beide SG Rheinfelden) auf 115. Im Gravel-Bike-Race über 49 Kilometer fuhr Michael Bernhart (RSV Bad Säckingen) als Dritter aufs Podest.

Über die Kurz-Distanz (31 km) startete der Wehrer Henry Reiniger und wurde Vierter. Luigi Moscioni (SG Rheinfelden) kam als Achter an, Marco Ebner (VBC Waldshut-Tiengen) auf Rang 49, Christian Neumann (SG Rheinfelden) auf Platz 72. Tatjana Ragusa (Niederhof) wurde bei den Frauen Vierte vor Moni Walbröhl (SG Rheinfelden). Auf Rang 20 fuhr Tanja Walz, auf 22 Lena Walz (beide SG Rheinfelden).