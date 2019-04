Lauchringen: – Der Journalismus hat sich in den vergangenen Jahren rasant gewandelt. Einer blieb immer derselbe, ein Journalist der alten Schule: Günter Salzmann. Der Sportredakteur im Unruhestand, bis vor kurzem noch mit Kamera und Schreibstift für SÜDKURIER und Alb-Bote unterwegs, ist am Mittwoch zu Hause in Lauchringen gestorben. Seinen 75. Geburtstag durfte er noch am 25. Januar im Kreise seiner Familie und vielen Freunden feiern. Um ihn trauern seine Frau Erika, zwei Söhne und fünf Enkel.

Günter Salzmann war das Urgestein des Regionalsports am Hochrhein und als Mensch ein Original. Er lebte den Regionalsport, das gesellige Miteinander unter Sportlerinnen und Sportlern. In seiner aktiven Zeit war er selbst fleißig am Ball, spielte für den FC Tiengen 08, dessen Heimspiele er bei schönem Wetter sonntags noch immer gern besuchte. Ins Langensteinstadion kam er dank seines Rollators und stets in Begleitung seiner Frau Erika. Körperlich war er in letzter Zeit etwas eingeschränkt, hatte er sich doch erst vor rund zwei Monaten einer Knieoperation unterziehen müssen. Die Reha verlief gut, Günter Salzmann nahm wieder Termine für unsere Redaktion wahr.

Geboren wurde Günter Salzmann in Alpirsbach. Schon als kleiner Junge kam er nach Tiengen. Für seinen FC Tiengen 08 kickte er nicht nur, sondern wurde später auch noch Jugendleiter des Vereins. Geboren wurde er in Alpirsbach. Schon als kleiner Junge kam er nach Tiengen. Für seinen FC Tiengen 08 kickte er nicht nur, sondern wurde später auch noch Jugendleiter des Vereins. Auch als Fußball-Funktionär war er ein gefragter Mann. Für den Südbadischen Fußballverband war er von 1977 bis 2002 als Bezirkspressewart im Bezirk Hochrhein tätig. Von 2002 bis 2010 war er zudem auch Verbandspressewart. Seit seinem Ausscheiden war er Ehrenvorsitzender der Verbandsmedienkommission des SBFV. Für sein Engagement erhielt Günter Salzmann zahlreiche Ehrungen. So zum Beispiel 1994 die goldene Ehrennadel des SBFV, sowie im Jahr 2000 die Verdienstnadel des Deutschen Fußball-Bundes.

Beruflich zog es ihn schon in seinen jungen Jahren zur Zeitung. Beim Alb-Bote absolvierte er eine Lehre zum Schriftsetzer. Nebenbei schrieb er selbst Berichte. Diese Passion bemerkte auch der damalige Alb-Bote-Verlagsleiter Karl-Wilhelm Mutter, der seinem Schriftsetzer eine Redakteurstelle bescherte.

Das Schreiben hat Günter Salzmann nicht mehr losgelassen. Er war der Vater des Heimatsports in unserer Region. Salzmann hat viele fürs Schreiben begeistern können und ihnen den Einstieg in den Redakteursberuf ermöglicht – unter anderem auch dem Verfasser dieser Zeilen. Während er schrieb, kümmerte sich seine Frau Erika um den Ergebnisdienst. Seine Söhne Lars und Dirk halfen als kleine Buben ihrem Papa sonntags in der Redaktion. Dirk fand richtig Geschmack am Journalismus, ist heute Sportredakteur in Konstanz. Lars schlug einen anderen Weg ein und wurde Polizeibeamter.

Günter Salzmann konnte begeistern. Nicht nur als Schreiber, sondern auch im geselligen Miteinander. Und dieses kam bei ihm nie zu kurz. Eine Woche vor seinem Tod feierte er mit seinem Sportsfreund Udo Gabele aus Dogern dessen 80. Geburtstag. Er unterhielt – fast in Höchstform – alle mit seinen Reimen und Gedichten. So werden wir ihn in Erinnerung behalten. Am Mittwoch, 3. April, ist er gestorben. Seine Familie, Freunde, Bekannte und wir Arbeitskollegen trauern um einen lieben Menschen. Günter, Du wirst uns fehlen!