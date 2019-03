Bild: Scheibengruber, Matthias

Bild: Scheibengruber, Matthias

Die Spvgg. Brennet-Öflingen bekam in dieser Bezirksliga-Saison noch keinen einzigen Strafstoß zugesprochen. Wieso trauen sich Ihre Stürmer nicht in den gegnerischen Strafraum, Herr Keser?



Diese Statistik zeigt unser Problem schonungslos auf. Wir sind in der zweiten Hälfte der Vorrunde selten in der Situation gewesen, überhaupt einen Strafstoß zu bekommen. In der Offensive waren wir viel zu harmlos. Ich hoffe, dass wir dieses Manko im Frühjahr endlich ablegen.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Die Heimstärke des SV Buch ist bei der Konkurrenz wohl auch zu recht gefürchtet. Greift die Mannschaft bei immerhin zehn Heimspielen im Frühjahr doch noch in den Titelkampf ein, Herr Hägele?



Wenn ich sehe, dass wir nach elf Spielen in der Fremde und nur fünf Heimspielen schon 22 Punkte haben, rechne ich damit auf jeden Fall! Aber es wird eng, obwohl wir uns international, also in Barcelona, super auf die Rückrunde vorbereitet haben. Allerdings starten wir mit fünf Heimspielen. Ich weiß nicht, ob das unser Sportplatz wegsteckt. Müssen wir nach Albbruck oder Dogern ausweichen, sind das ja eigentlich keine Heimspiele mehr.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Im Vorjahr änderte sich die Platzierung des TuS Efringen-Kirchen nach dem 10. Spieltag kaum noch. In dieser Saison steht Ihre Elf seit dem 10. Spieltag auf Rang fünf – bleibt das bis zum 1. Juni so, Herr Weiss?



Wenn Sie mir Platz 5 garantieren, unterschreibe ich sofort. Wir arbeiten Schritt für Schritt mit unserem Team, stellen keine Ansprüche. Die Abwehr ist stabilisiert, jetzt legen wir den Fokus auf die Offensive. Wichtig ist, dass wir uns weiterentwickeln, dann kommt der Erfolg von allein.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Seit Sie den FC Erzingen trainieren, wurden 21 der 30 Spiele gewonnen, die restlichen neun Spiele gingen verloren. Welche furchtbare Strafe haben Sie Ihren Spielern für ein Unentschieden angedroht, Herr Gallmann?



Unentschieden stehen bei uns natürlich nicht unter Strafe. Aber in der Tat ist unsere Elf so offensiv ausgerichtet, dass sie das Spiel grundsätzlich gewinnen will. Dass wir bei einem Rückstand den Punkt nicht mehr holen – geschenkt. Lieber nehme ich eine Niederlage in Kauf, als dass ich Unentschieden sammle, die uns dann unterm Strich nicht richtig weiter bringen.

Bild: Scheibengruber, Matthias

In neun Heimspielen sind beim SV Herten sagenhafte 52 Tore gefallen. Auf keinem anderen Platz klingelt es öfter im Kasten. Kassiert Ihr Verein künftig Tor-Zuschlag von seinen Zuschauern, Herr Szesniak?



Hätten wir den Zuschlag in der Vorrunde kassiert, könnten wir jetzt Mats Hummels verpflichten. Leider kommt Ihr Vorschlag eindeutig zu spät. Wir haben das Problem erkannt und wissen, dass wir als Team funktionieren und noch besser gegen den Ball arbeiten müssen, um die Zahl der Gegentore einzudämmen.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Jedes Jahr soll der SV Jestetten etwas besser abschneiden als im Vorjahr. Wie wollen Sie in der Frühjahrsrunde noch 27 Punkte aus den 13 Spielen holen, Herr Masi?



Rechnerisch und vom Potenzial her ist es nicht unmöglich, diese Marke zu erreichen. Aber dazu braucht es viel Arbeit, viel Einsatz, viel Training. Treten wir so auf, wie ab dem fünften Spieltag, traue ich es dem Team durchaus zu, auch im vierten Bezirksliga-Jahr wieder einen Tick besser abzuschneiden, als in der vorigen Saison.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Drei Mal sind Sie als Trainer mit dem SV 08 Laufenburg in Aufstiegsrunden gescheitert. Mit der „Zweiten“ beim SV BW Murg und beim VfR Bad Bellingen, mit der „Ersten“ zuletzt gegen die SpVgg. Untermünstertal. Holen Sie nun schon aus Aberglauben dieses Mal den Meistertitel, Herr Wasmer?



Solche Erlebnisse brauche ich jetzt wirklich nicht mehr, drei Mal ist echt genug. Natürlich wollen wir Meister werden. Wir haben vier Punkte Vorsprung. Das ist nicht viel, aber wir könnten uns sogar einen „Ausrutscher“ leisten. Wichtig ist, gut aus den Startlöchern zu kommen, denn ein Selbstläufer wird der Meistertitel angesichts der starken Konkurrenz nicht.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Drei von acht Strafstößen hat Ihre Mannschaft verschossen. Zudem haben Ihre drei Torhüter keinen der fünf Strafstöße gehalten. Setzen Sie jetzt Sonderschichten am Elfmeterpunkt an, Herr Schulz?



Das scheint offensichtlich ein Problem zu sein, denn im ersten Testspiel haben wir wieder einen Elfer verschossen. Es wird zwar nicht Schwerpunkt meiner Arbeit sein, aber angesichts dieser Statistik wäre es tatsächlich überlegenswert, mal Elfmeterschießen ans Training anzuhängen.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Von Weil am Rhein zum FC Schönau fahren Sie 41 Kilometer. Inspiriert Sie diese Zeit raubende Fahrt bei hohem Verkehrsaufkommen auf der B317 zu der flotten und offensiven Taktik Ihrer Mannschaft, Herr Zikolli?



In der Tat nutze ich die langen Fahrten, nicht nur um Stress abzubauen und runter zu kommen, sondern auch um Lösungen auf Fragen rund um die Mannschaft zu finden. Ich habe bei diesen Gedanken und Überlegungen jedoch verstärkt die Defensive im Fokus. Die jungen, offensiven Spieler müssen nach hinten mehr arbeiten.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Sechs neue, zumeist auch gestandene Spieler kamen in der Winterpause zum VfB Waldshut. Ist damit das Ende des Projekts „Jugend forscht“ in der Schmittenau eingeläutet, Herr Mühlenweg?



Im Gegenteil! Junge Spieler brauchen in ihrer Entwicklung auf dem Platz eine gewisse Führung. Diese erfahrenen Kräfte haben wir nun bekommen. Unsere Neuzugänge tragen in erheblichem Maß zur Reifung der zahlreichen Talente des VfB Waldshut bei.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Ihr 14 Monate älterer Bruder Patrick gab im Dezember das Traineramt aus beruflichen Gründen an Sie ab. Haben Sie jetzt eine Standleitung in die USA, Herr Bayer?



Das kann ich nicht bringen – Patrick könnte ja wegen der Zeitverschiebung keine Nacht durchschlafen. Allerdings hat er eine eingespielte Elf hinterlassen, so dass es nicht viele Rückfragen geben sollte. Da ich in der Vorrunde eng mit ihm zusammen gearbeitet habe, war ich ohnehin schon tief in der Materie drin.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Mit über sieben Jahren Amtszeit sind Sie dienstältester Trainer der Liga. 2012 übernahmen Sie vor dem Abstieg in die Kreisliga A. Müssen Sie zum Ausstand wieder einen Abstieg hinnehmen, Herr Schenker?



Ich kann allen versprechen, dass ich drei Monate lang Vollgas geben werde und ich hoffe, dass die Mannschaft mitzieht, damit wir zu meinem Abschied den drohenden Abstieg verhindern können.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Erstmals seit dem Aufstieg im Sommer 2004 hat der SV Weil II auf einem Abstiegsplatz überwintert. Muss sich nun im Juni der dienstälteste Bezirksligist nach 15 Jahren verabschieden, Herr Schwarze?



Das ist keinesfalls der Plan. Es wird extrem schwer, den Abstieg zu vermeiden. Deshalb erwarte ich von jedem Spieler, der für unsere „Zweite“ aufläuft, dass ihm bewusst ist, um was es geht. Es kann nicht sein, dass die „Erste“ in die Verbandsliga aufsteigt und die „Zweite“ in die Kreisliga A abstürzt.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Der FC RW Weilheim hat den ältesten Trainer der Liga und das im Schnitt jüngste Team. Wie vermeiden Sie den Generationenkonflikt mit Ihrer Rasselbande, Her Knab?



Damit gibt’s keine Probleme. Ich arbeite gern mit jungen Spielern und weiß, wie sie ticken. Zudem fühle ich mich längst nicht wie Mitte 50. Ich halte mich fit, mache den Jungs alle Übungen vor. Nur bei der Auswahl der Kabinenmusik halte ich mich zurück. Aber ich kann mit dem Musikgeschmack meiner Spieler sehr gut leben.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Der FC Wittlingen war 17 Mal an den 63 gegebenen Strafstößen direkt beteiligt und bekam dabei rekordverdächtige zehn Elfer zugesprochen. Leiden Ihre Spieler etwa an Fallsucht, Herr Di Domenico?



Von Fallsucht kann keine Rede sein. Zehn Strafstöße für uns spiegeln – wie übrigens auch das Torverhältnis – wider, wie offensiv meine Mannschaft agiert und ausgerichtet ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hätten es durchaus noch ein paar Elfer mehr für uns geben müssen.

Bild: Scheibengruber, Matthias

15 Torschützen erzielten 36 Tore des FC Zell. Wie abhängig sind Sie von Leon Boos, mit zehn Treffern bester Torschütze? Packen Sie ihn in Watte ein, Herr Schwald?



Wir sind extrem von Leon abhängig, zumal Ralf Kiefer weiterhin verletzt ausfällt. Allein deshalb hoffe ich, nicht nur für Leon, dass unsere fast unheimliche Verletzungsserie endet. Nahezu eine komplette Elf fiel im Herbst aus. Nicht auszudenken, wo wir stehen könnten, wären alle Mann fit gewesen.