Fußball-Landesliga: – Aufsteiger VfR Bad Bellingen hat den Vertrag mit Trainer Werner Gottschling bis Sommer 2020 verlängert. "Wit waren uns schnell einig", schreibt Vorsitzender Rudolf Büchle in einer Pressemitteilung. Sowohl Vorstansteam als auch Gottschling, der seit 2012 im Rebland tätig ist, wollen den gemeinsamen und sehr erfolgreichen Weg weiter gehen. Seither führte Gottschling den Club aus der Kreisliga A in die Landesliga. Aktuell steht der Club auf Rang elf mit 22 Punkten.

Ob damit der Zenit erreicht ist, lassen die Verantwortlichen offen: „Wir haben noch lange nicht fertig“, schreibt der Verein jedenfalls. "Es passt einfach alles, denn Spieler, Trainer, Vorstand und der ganze Verein ziehen an einem Strang, so dass man auch wieder zusammen in die nun bereits achte Saison gehen kann", gibt sich Büchle hoffnungsvoll.

Seit Gottschling, früher unter anderem als Spieler beim FC Steinen-Höllstein und beim SV Herten überregional aktiv, nach seinem Engagement beim TuS Stetten nach Bad Bellingen gewechselt war, ging es nur nach oben. In der Saison 2012/13 verhinderte er den Abstieg aus der Kreisliga A. Danach folgte der geplante Aufstieg in die Bezirksliga. Dort hielt sich das Team nur von 2016 bis 2018 auf. Seither spielt der Verein erstmals in seiner Geschichte überregional.

Das erklärte Ziel in der aktuellen Saison sei der Verbleib in der Landesliga, betont Büchle: "Wir wollen uns in dieser anspruchsvollen Liga etablieren und Bad Bellingen in der Region weiter bekannt machen." Die vier Winter-Neuzugänge – Maximilian Ernst (vom FC Auggen), Codrut-Stefan Lirca (FV Sulzburg), Yannick Müller (FV Lörrach-Brombach II) und Nicolas Zimmermann (FC Kandern) – hätten sich gut integriert. Die Weichen seien gut gestellt, um die gesteckten Ziele zu erreichen.