Fußball-Kreisliga A, Ost: – Paolo Arato strahlt. Seine Mitspieler jubeln nach den Schlusspfiff, als der kleine Stürmer zum SÜDKURIER-Interview schreitet. Er war beim 3:1 der Spvgg. Brennet-Öflingen beim FC Bad Säckingen der Held. Aus Personalmangel aus der Reserve rekrutiert, in der 89. Minute eingewechselt, machte er in der Nachspielzeit mit seinem 3:1 alles klar. Und: Vorbereiter war Frederic Klinkhammer, ebenfalls aus der Brenneter Reserve.

Das beeindruckte sogar Brennets Trainer Urs Keser: „Zwei Spieler aus der ‚Zweiten‘ machen alles klar. Das ist die perfekte Geschichte.“ Und da war ja noch einer aus dem Kreisliga-B-Kader: Torhüter Patrick Böhler, der den vom SV Schwörstadt gekommene Neuzugang Daniel Brüggemann vertreten musste. Er war der Turm in der Abwehr. Besonders in den Phasen nach der Pause, als der FC Bad Säckingen mächtig Dampf machte.

Wohl dem, der sich auf solche Spieler aus der Reserve verlassen kann. In diesen Momenten rückte Doppeltorschütze Timo Bernauer gar in den Hintergrund. Obwohl er einen maßgeblichen Anteil am Brenneter Auftakt-Erfolg hatte.

So dass Bad Säckingens Trainer Rusmir Omeragic schwärmte: „Das ist der richtige Torschützenkönig. Er und der ‚Achter‘ haben den Unterschied gemacht.“ Der „Achter“? Gemeint war Mike Degelmann, der in der 62. Minute für Alessio Vella gekommen war. Da klang schon ein bisschen Neid heraus.

Verständlich. Die Bad Säckinger hätten vor allem einen wie Bernauer gut gebrauchen können. Denn letztlich fehlte es ihnen im Angriff an der nötigen Durchschlagskraft.

Veselin Radic rackerte, zaubert ein schönes Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Doch sonst war da vorne nicht viel los. Bennet Wagner hatte sich in der Vorbereitung verletzt. Omeragic rechnet erst in drei Monaten mit seinem Toptorjäger der vergangenen Saison.

Schon in der Anfangsphase hatten die Bad Säckinger Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Dazu protestierten sie vehement, als Schiedsrichter Gaspare Lombardo (Rheinfelden) ihnen bei der Aktion von Torwart Böhler gegen Radic einen Strafstoß verwehrte. Omeragic: „Wenn wir in Führung gehen, läuft das Spiel vielleicht anders.“

Keser hingegen war froh um die drei ersten Punkte: „Wir sind auf der letzten Rille hierher gefahren, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns hier, in Anführungsstrichen, so gut verkaufen.“

FC Bad Säckingen – Spvgg. Brennet-Öflingen 1:3 (0:1). – Tore: 0:1 (33.) Bernauer, 1:1 (67.) Ves. Radic, 1:2 (72.) Bernauer, 1:3 (90.+2) Arato. – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Z.: 110.