Fußball-Bezirksliga: – Zum Saisonschluss, am 1. Juni, im Derby beim FC Wallbach, gegen den er im März 2012 seine Heimpremiere auf der Trainerbank gefeiert hatte, wird beim FC Wehr die Ära Michael Schenker enden. Der 48-Jährige beendet dann seine im Frühjahr 2012 begonnene Trainertätigkeit nach siebeneinhalb Spielzeiten. Nachfolger soll Uwe Krähling aus Schopfheim werden. Neu im Wehrer Kader ist Mladen Mihalj vom NK Pajde Möhlin aus der Schweiz, 2. Liga Interregio.

Schenker ist aktuell der dienstälteste Trainer in der Liga. Die Manschaft steht derzeit auf Platz 15 mit 13 Punkten und ist akut vom Abstieg bedroht. Schon vor seiner Amtsübernahme in der Winterpause 2011/12 war der in Bad Säckingen lebende Coach als Spieler von 1999 bis 2005 beim FC Wehr aktiv. Danach wechselte er zum damaligen Bezirksligisten FC Bad Säckingen, wo er ein Jahr später bis zur Rückrunde 2008 das Traineramt von Frank Kratzer übernahm.

Wie Vorsitzender Matthias Kaiser in einer Pressemitteilung schreibt, trennen sich der FC Wehr und sein langjähriger Trainer in aller Freundschaft: "In einem sehr freundschaftlich geführten Gespräch haben wir gemeinsam diese Entscheidung getroffen", so Kaiser.

Beiden Seiten sei es wichtig, "frühzeitig Klarheit in dieser Personalentscheidung zu haben und transparent damit umzugehen." Das sehen sowohl Kaiser als auch Schenker als Signal an unsere Mannschaft, um noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren und sich auf die kommenden Bezirksligaspiele zu konzentrieren: "Ich werde in den nächsten drei Monaten alles für den Ligaverbleib geben", betont Schenker: "Und ich gehe davon aus, dass die Mannschaft mitzieht."

Für Matthias Kaiser ist es nicht einfach nur ein Trainerwechsel: "Michael wird uns als Freund erhalten bleiben und im Herzen immer den FC Wehr mit sich tragen. Wir bedanken uns bei ihm für unglaublich intensive und immer mit vollem Einsatz geprägte Jahre." Immerhin war Schenker somit als Spieler und als Trainer über 13 Jahre in der Frankenmatt zu Hause.

Als neuer Chef-Coach wird im Sommer Uwe Krähling aus Schopfheim beim FC Wehr die 1. Mannschaft übernehmen. Krähling verfügt über die Trainer B-Lizenz, sowie große Erfahrung im Aktiv- und Jugendbereich. "Wir freuen uns, in ihm einen Trainer gefunden zu haben, der unsere Philosophie der Integration unserer Jugendspieler in den Aktivbereich teilt und fortführt", so Kaiser über den 55-Jährigen, der nach seiner Trainertätigkeit beim SV Schopfheim von 2014 bis 2017 beim TuS Binzen engagiert war.