Fußball-Kreisliga A-Ost: – Trainer Karl Asal beendet nach dieser Saison seine Tätigkeit beim SV Albbruck. Wie der Stellvertretende Vorsitzende Christian Berger informiert, sei der Verein mit der sportlichen Bilanz der Mannschaft zufrieden. Als Tabellensiebter habe man nichts mit dem Abstieg zu tun. Auch die Zielvorgabe habe man mit dem Erreichen der 30-Punkte-Grenze bereits nach 19 Spieltagen so gut wie umgesetzt. Zwar sei der Vorstand mit der Arbeit von Asal sehr zufrieden, doch Asal will sein Amt abgeben. Zur Begründung teilt er mit, dass ein Spieler zu einem niederklassigeren Verein wechselt und dass von einigen anderen Spielern noch keine Zusage für die nächste Runde vorliegt. Damit fehle es für ihn an der Arbeitsgrundlage für das nächste Spieljahr. Asal steht nach eigener Aussage nicht in Kontakt mit anderen Vereinen. Ein Nachfolger steht nach Information des Vereins noch nicht fest.

Regionalsport Hochrhein Jannis Pietzke ist beim 6:2 des VfR Horheim gegen den SV Rheintal der Held Das könnte Sie auch interessieren