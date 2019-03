Georg Isele und die SG Mettingen/Krenkingen sind sich einig. Isele wird auch in der kommenden Spielrunde den A-Kreisligisten trainieren wie SG-Sportchef Christian Fischer mitteilte. Der 53-Jährige in Brenden wohnende Isele geht somit in die zweite Saison mit der SG Mettingen/Krenkingen.

Mit ihm haben Torwarttrainer Björn Winter und Co-Trainer Marco Prothmann verlängert.

Seine Elf steht im Moment in der Fußball-Kreisliga A-Ost auf Platz fünf und hat durchaus noch Möglichkeiten im Titelrennen. Was für den Verein eine große Sensation wäre.

Der frühere Torjäger war als Trainer schon bei einigen Vereinen tätig: Unter anderem beim SV Berau, FC Geißlingen, FC Schlüchttal, FC Birkendorf, SV Stühlingen und FC Tiengen 08. Zuletzt sprang er als "Notnagel" in Geißlingen ein.