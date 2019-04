Regionalsport Hochrhein Zwei Eishockey-Turniere des EHC Herrischried

Spieler des EHC Herrischried schnüren am Wochenende zum letzten Mal in dieser Saison die Schlittschuhe in der Eishalle Herrischried. Am Samstag spielen die Aktiven um den "White-Stags-Pokal", am Sonntag schwingt der Nachwuchs beim "Young-Stags-Pokal" die Kufen