von Christel Siegmund

Ski, alpin: (csi) Statt des traditionellen Skirennens betraten der SC Wehr und der SC Todtmoos Neuland und richteten einen Parallelslalom in Todtmoos-Weg aus. Nach intensiver Vorbereitung gelang eine Rennveranstaltung, die Rennläufern und Zuschauern spannende Zweikämpfe und tollen Rennsport bot. Gut sechzig Starter kämpften in vier Wertungsklassen um den Sieg. Nachdem die ersten Paarungen je Klasse noch willkürlich ausgelost wurden, ging in der zweiten Runde der Zeitschnellste gegen den Langsamsten des vorausgegangenen Durchgangs ins Rennen, wobei jeder einmal den blauen und einmal den roten Kurs bewältigen musste. Im K.O.-System ging es so bis in die Finalläufe.

Der Topfavorit der Männer-Klasse ab U16, Leon Laule (SC Wehr), der vor einer Woche noch Doppelverbandsmeister der U18 in Zöblen geworden war, fuhr zwar die absolut schnellsten Laufzeiten, patzte aber im Finallauf und wurde in einer Hundertstelentscheidung von Jan Hauptvogel (SC Baar) auf Rang zwei verwiesen. Dritter wurde Moritz Möllers (SZ Bernau). Bei den Frauen setzte sich Luisa Seifritz (SC Furtwangen) gegen Hannah Thissen (SZ Bernau) durch.

Die Klasse U10 bis U14 der Jungen gewann Regio-Kaderfahrer Tobias Höcht (SZ Rheinfelden) vor dem Bernauer Tim Thissen. Samuel Laule (SC Wehr) gewann das kleine Finale gegen Paul Hauptvogel (SC Baar). Annabelle Welsch (SC Öflingen), ebenfalls im Regio-Süd-Team, trug den Sieg bei den Mädchen vor Clara Jäger (SC Waldshut) davon. Lilli Anders (SC Waldshut) setzte sich gegen Antonia Spitz (SC Menzenschwand) im Rennen um Platz drei durch.