von Monika Scheibengruber

Tischtennis-Badenliga, Frauen: TTV Gamshurst – TTF Stühlingen II 8:0

Nicht viel zu holen gab es für das Schlusslicht beim Tabellensechsten. Beide Doppel von Jennifer Faller/Jessica Faller und Tatjana Lasarzick/Manuela Steinle gingen verloren. Im Einzel war Lasarzick nahe am Ehrenpunkt, musste sich aber im fünften Satz geschlagen geben.

Landesliga Frauen, Staffel 3: TTC Schopfheim/Fahrnau – TTC Albtal 4:8

Wie in der Hinrunde holten sich die Albtälerinnen im Derby gegen den Tabellenvierten zwei wichtige Punkte. Nach den Doppeln sah es nicht gut aus. Ulrike Kümper/Selina Weist unterlagen mit 0:3 gegen Helga Köpfer/Cilly Heinrich und Sarah Weist/Paula Kümper mit 2:3 gegen Silvia Korngiebel/Erika Metzger. Im Einzel glichen U. Kümper gegen Köpfer und Sarah Weist gegen Heinrich zum 2:2 aus. In zwei hart umkämpften Spielen verloren Selina Weist gegen Korngiebel und P. Kümper gegen Metzger. Dann behielt der Tabellenfünfte die Nerven und holte sechs Siege in Folge. Sarah Weist punktete gegen Köpfer und Korngiebel, U. Kümper gegen Heinrich, P. Kümper gegen Korngiebel und Köpfer und Selina Weist gegen Metzger.

Landesliga Frauen, Staffel 2: TTC Blumberg – TTF Stühlingen III 8:4

Ebenfalls dem Glück hinterher läuft die "Stühlinger Dritte". In der Hinrunde besiegten sie den Tabellenzweiten noch mit 8:6. Im Doppel holten Anika Böhler/Anja Müller einen Punkt, während Katja Wiedemann/Julia Seidel-Fischer im vierten Satz unterlagen. Im Einzel ließ der Tabellenfünfte den Gastgeber auf 7:1 davon ziehen, ehe drei Siege von Seidel-Fischer, Müller und Böhler wieder etwas Hoffnung machten. Doch nach der Niederlage von Seidel-Fischer gegen Lisa Basler war es vorbei.

Landesliga Männer, Staffel 3: TTC Borussia Grißheim – SV Eichsel II 8:8

Anders als in der vergangenen Woche, als sogar alle drei Eingangs-Doppel verloren gingen, spielten Martin Weiss/Eugen Maurer, Jens Kreutler/Torsten Einhaus und Patrick Jünge/Tobias Weissenberger eine lockere 3:0-Führung heraus. Doch im Einzel lief bei der Reserve des SV Eichsel erst einmal gar nichts mehr zusammen. Acht Spiele in Folge gingen an den TTC Borussia Grißheim. Erst mit dem Fünf-Satz-Erfolg von P. Jünge riss die Negativserie. Kreutler, Einhaus und Weissenberger legten nach zum 7:8. Im Schluss-Doppel waren Kreutler/Einhaus erneut erfolgreich und fuhren einen wichtigen Punkt beim Tabellendritten ein.