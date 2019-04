von Franziska Schwarz

Tischtennis: – Zwei Wochen nach dem Finale der Männer hat nun auch die Jugend des Tischtennisbezirks Oberrhein den Bezirkspokal ausgespielt. Mit zwölf Mannschaften sowie zahlreichen Betreuern und Zuschauern war die Bad Säckinger Tennishalle gut gefüllt.

Der Bezirksschülerwart Hansfrieder Tröndle hatte Meldungen für die Schülerinnen, Schüler, Mädchen und Jungen entgegengenommen. Die Konkurrenz der Mädchen musste zwar aufgrund mangelnder Meldungen abgesagt werden, bei den Schülerinnen unter 15 Jahren traten jedoch zwei Teams an. Der TTC Lauchringen setzte sich mit 4:2 gegen die Konkurrentinnen vom TTC Wehr durch. Hannah Marder, Lea Wähler und Magdalena Kaiser sind die Pokalsiegerinnen bei den Schülerinnen des Bezirks Oberrhein.

Während die Wehrer Schülerinnen gegen den TTC Lauchringen den Kürzeren zogen, war der TTC Wehr bei den Schülern erfolgreich. In einem Teilnehmerfeld von vier Teams setzten sich Henry Kuck, Lucas Distelberger und Mai Tran Viet Duc durch. Selbst gegen den Zweitplatzierten SV Nollingen gewannen die Wehrer mit 4:1 deutlich.

Die meisten Teams traten bei den Jungen unter 18 Jahren an: Die sechs gemeldeten Teams spielten in zwei Dreier-Gruppen im Modus “Jeder gegen Jeden”. Hier setzten sich der FC 08 Bad Säckingen und der TTC Schopfheim/Fahrnau deutlich durch. Diese beiden Teams spielten anschließend das Finale, in dem die Bad Säckinger klar überlegen waren: Mit 4:0 gewannen Lukas Böhmer, Jan Wedekind, Tim Stemminger und Mika Finkbeiner gegen die Wiesentäler Kontrahenten.

So wurde der Ausrichter FC 08 Bad Säckingen in heimischer Halle mit dem Pokalsieg belohnt. Nach längerer Suche hatten sich die Bad Säckinger bereit erklärt, den Bezirkspokal in diesem Jahr auszurichten.