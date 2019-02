Video: Niklas Steinert

Eishockey: – Der EHC Herrischried hat erstmals in seiner Geschichte den Einzug ins Finale des Schweizer KBEHV-Cup geschafft. Die Mannschaft von Spielertrainer Tomas Zourek setzte sich in einem spannenden Match in Wichtrach vor knapp 150 Zuschauern mit 5:4 (1:2, 0:0, 4:2) gegen den SC Freimettigen II durch.

Die Gäste gingen durch Kadri Presheva nach fünf Minuten in Führung, mussten aber noch im ersten Drittel zwei Gegentreffer hinnehmen. Torlos blieb der zweite Abschnitt für die White Stags, die am Abend zuvor noch ihr Hinspiel im Meisterrunden-Halbfinale bei den Argovia Stars II mit 5:3 gewonnen hatten.

Dramatisch wurde es dann im Schlussdrittel, nachdem Kapitän Klaus Bächle den Ausgleich erzielt hatte. Zunächst dezimierten sich die Hausherren mit mehreren Zeitstrafen, dann sorgten Jiri Pacek (53.) und Timo Preuss (54.) für die vermeintliche Entscheidung.

Nun ging es Schlag auf Schlag. Der Jubel über die 4:2-Führung war kaum verebbt, verkürzten die Gastgeber nur 41 Sekunden später auf 3:4. Weitere sieben (!) Sekunden später jubelten die Gäste erneut. Auf Zuspiel von Kadri Presheva hatte erneut Timo Preuss zugeschlagen – 5:3. Zwei Minuten vor Schluss fiel noch das 4:5, mehr war für die Gastgeber nicht mehr drin.

Im Finale treffen die White Stags nun am Samstag, 2. März, um 16.15 Uhr, in Hasle-Rüegsau bei Burgdorf, auf den SC Ursellen. Die südlich Bern beheimateten Cracks haben ihr Halbfinale gegen den EHC 96 Bern II mit 6:2 gewonnen.

Auf den SC Ursellen könnten die White Stags auch im Finale der Meisterrunde treffen, vorausgesetzt, sie behaupten sich auch im Rückspiel am Mittwoch, 27. Februar, 19.30 Uhr, in Herrischried gegen die Argovia Stars II. Der SC Ursellen hat sein Halbfinal-Hinspiel mit 10:0 gegen den EHC Mirchel und kann somit ziemlich sicher fürs Endspiel planen.