Mountainbike: (sk) Der Rheinfelder Tim Meier (19) kehrt ein Jahr nach seinem Abschied wieder zum sächsischen Team Conway Factory Racing zurück. In der Mannschaft von Thomas Schröder, die 2018 noch als Team Head Ciclo unterwegs war, hatte sich Meier stets wohl gefühlt. Ende 2017 zog es ihn aber wegen der räumlichen Nähe zum Team Stop&Go Marderabwehr ins Münstertal. In seinem ersten U23-Jahr konnte er aber dort noch nicht richtig Fuß fassen. Nun freut er sich, in Schröders Team wieder gewohnte Strukturen vorzufinden. Schröder selbst habe ihm stets angeboten, dass er sich melden können, wenn er Probleme habe. Das hat Meier nun getan und für zwei Jahre unterschrieben.

Tim Meier | Bild: Scheibengruber, Matthias

Dennoch hat der Rheinfelder derzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die Knie-Probleme vom Dezember sind zwar behoben, doch im Trainingslager vergangene Woche hatte er wieder Schmerzen – auch auf der Innenseite des Knies. Die Ursachen werden noch abgeklärt.