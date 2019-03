von SK

Turnen: (sk) Tarek Franke turnte sich bis ins Halbfinale der französischen Meisterschaften. Der zwölfjährige Bad Säckinger trainiert seit 2015 in Saint Louis/Frankreich. Zuvor war er für den TV Rheinfelden am Start, ehe er ins Gym Saint Louis wechselte. Dort werden Kinder fünf Mal pro Woche und drei Stunden täglich von professionellen Trainern unterrichtet. Auch ein deutscher Trainer gehört zum Trainer-Team. Das ist der Rheinfelder Sandro Dathe.

An den Ringen: Tarek Franke erturnt sich einen Platz im Halbfinale der französischen Meisterschaften. | Bild: privat

Schon vor seinem Einzug ins Halbfinale der französischen Meisterschaften hatte Tarek Franke in Ilzach/Elsass einen Team-Wettkampf absolviert, bei dem das Team Saint Louis in der Kategorie National A 10-13 den ersten Platz belegte. Der Bad Säckinger hatte im Team die höchste Punktzahl mit 78,1 Punkten erreicht. Beim Einzelwettkampf in Haguenau/Elsass wurde er Zweiter mit 77,51 Punkten, was die Qualifikation für das Halbfinale der französischen Meisterschaft in der Kategorie National A bedeutete.