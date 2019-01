von Christel Siegmund

Ski, alpin: (csi) Offenbar haben die vielen alpinen Rennläufer im Schwarzwald nur darauf gewartet, dass die Schneeunterlage endlich stabil genug für einen Rennbetrieb ist. So freuten sich die Veranstalter von drei Regio-Rennen in Muggenbrunn, am Feldberg und in Bernau am Hofeck über bis zu 150 Starter vom Jahrgang 2014 bis hin zu den Senioren.

Die Tagesbestzeiten beim Auftakt-Nachtslalom zum "Unmüssig-Cup" am Wasenlift fuhren Neu-Jugendläuferin Lavinia Horning vom Veranstalter SC Muggenbrunn und U16-Fahrer Mirco Ludwig vom Skiteam Freiburg. Der SC Donaueschingen richtete tags darauf einen schnellen Riesenslalom auf den Zeller Hang an der Feldberg-Passhöhe aus. Tagesschnellste waren die Jugendläufer Luisa Seifritz (SC Furtwangen) und Luis Fritschi (SC Baar). Siegerin in ihrem Jahrgang wurde Lena Jehle vom SC Wehr in der U12.

Das zweite Rennen der "Unmüssig-Cup-Serie" veranstaltete die SZ Präg als Riesenslalom am Bernauer Hofeck-Hang. Dem vor allem für die jüngeren Klassen anspruchsvollen Stangenkurs mit Steilhang und einer Bodenwelle kurz vor dem Ziel stellten sich über 150 Starter. Auch hier lieferten die Jugendläufer die Tagesbestzeiten: Tanja Intlekofer (SC Bonndorf) und Marvin Ohnemus (SC Seelbach) waren nicht zu bezwingen. In der U8 war Lasse Jehle vom SC Wehr am schnellsten, in der U12 Lena Jehle und Samuel Laule, ebenfalls vom SC Wehr. Den Sieg in der U14 sicherte sich Antonia Spitz vom SC Menzenschwand. In der U16 waren Lisanne Klingele (SZ Bernau) und Leon Thoma (SC Todtnau) vorn, in der Jugend U21 Tanja Intlekofer (SC Bonndorf).