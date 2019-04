Turnen: – Die FG Küssaberg richtete für die Turnerjugend im Markgräfler-Hochrhein-Turngau (MHTG) den Bezirksentscheid der Turngaue MHTG, Badischer Schwarzwald-Turngau und Hegau-Bodensee-Turngau aus. Bei diesen Bestenkämpfen im Inselpavillon der Gemeinde Küssaberg starteten in den jüngeren Jahrgängen (8/9, 10/11 und 12/13) 19 Mädchen- und elf Jungen-Mannschaften. Bei ihnen ging es nicht um die Qualifikation fürs Landesfinale.

Sieg: Die Mannschaft des TV Tiengen gewann die Konkurrenz der Jungen-Klasse 12/13. | Bild: TV Tiengen

Für das herausragende Ergebnis bei den Jüngsten der Vereine aus unserer Region sorgte der Nachwuchs des TV Tiengen in der Klasse 12/13 der Jungen. Simon Bär, Yannik Ebel, Tom Fischer, Michael Schröder und Sebastian Werner erturnten mit 267,85 Zählern den Sieg. Die TSG Ötlingen (267,45) musste sich mit Rang zwei zufrieden geben.

In der Klasse W8/9 wurde der TV Erzingen mit Nayla Bröde, Tanisha Dermane, Leni Müller und Melissa Vonderach Fünfter mit 148,65 Punkten vor dem TV Tumringen (148,2). Der SV Istein wurde Vierter in der W10/11 vor dem TV Steinen. In der W12/13 landete der TV Rheinheim mit Romy Marie Kopp, Klara Küpfer, Jana Sophie Maier, Emma Mathis und Lilli Schnäbele mit 179,6 Punkten auf Platz fünf vor dem TB Wyhlen (174,5). Der TV Rheinfelden wurde in der M10/11 in der Besetzung Linus Hartlaub, Raul Kossek, Fynn L’Abbate und David Schwander mit 249,35 Punkten Dritter vor der TSG Ötlingen (247,15). Knapp am Sieg vorbei schrammte der ESV Weil in der M8/9. Besser war nur der TV Markdorf.

Am Nachmittag turnten die Klassen 14/15, 16/17 und die Offene Klasse. An den Start gingen 13 Mädchen- und fünf Jungen-Teams. In diesen Jahrgangsklassen ging es um die Qualifikation für das Landesfinale der Turnerjugend-Bestenkämpfe am 5. Mai in Donaueschingen. Vom MHTG qualifiziert haben sich der TV Steinen als Sieger der Offenen Klasse W14 (207,8 Punkte). Ebenso dabei ist der SV Istein, der als Zweiter der W16/17 mit 194,65 Punkten den Tagessieg nur um 0,95 Punkte verpasste und diesen an den TV Güttingen (195,6) abgeben musste. In dieser Klasse wurde der TV Erzingen mit Veronia Eimann, Vivienne Maier, Elisa Mascia, Lena Stoll und Samira Usta mit 174 Punkten Vierter. In der Offenen Klasse W14 landete der TV Rheinheim (171,1) neben Sieger TV Steinen aus dem MHTG noch auf dem Podium. Für die Gastgeber turnten Paulina Dathe, Emilie Faustini, Vita Palella, Heidi Pfeifer und Sabine Pönitz.

In der W14/15 platzierte sich der TV Steinen als Vierter vor dem TB Wyhlen. In der M14/15 wurde der Nachwuchs des ESV Weil Dritter. Auf Rang fünf landete der TV Haltingen. Über Rang drei in der Klasse M14/15 freuten sich die Jungen des ESV Weil.