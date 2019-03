Volleyball-Landesliga: (neu) Beim TV Bad Säckingen herrscht Hochstimmung, obwohl die Frauen den Titelgewinn am letzten Spieltag noch verpasst haben. Die Volleyballerinnen von Trainer Markus Wöllner können stolz sein. Als Vizemeister dürfen sie nun an den Aufstiegsspielen teilnehmen. Ebenso die Männer, die Bad Säckinger Wölfe. Sie kletterten am letzten Spieltag mit einem grandiosen 3:0 gegen Meister VC Müllheim und einem 3:0 gegen den VfR Merzhausen noch auf den zweiten Platz. Die Bad Säckinger Frauen verloren beim Meister TSV Alemannia Zähringen. Die Krönung: Die zweite Mannschaft der Männer sind in der Bezirksklasse Vizemeister und haben ebenfalls die Aufstiegsrunde erreicht.

Bisher ist offen, ob die Bad Säckinger Teams an den Spielen teilnehmen. Thomas Kollnberger spricht für die Wölfe: „Wir reden in den den nächsten Tagen darüber.“ Laut seinen Infos muss man, wenn man für die Aufstiegsspiele meldet und siegreich ist, den Aufstieg wahrnehmen. Ansonsten gebe es eine Strafe. Die Aufstiegsspiele sind auf Mitte Mai angesetzt. Noch haben die Bad Säckinger Zeit, um dafür zu melden.

In der Frauen-Landesliga Ost verlor der TV Jestetten am letzten Spieltag gegen den SV Dingelsdorf mit 0:3 und gegen Vizemeister USC Konstanz III mit 1:3. Die Jestetterinnen beenden die Saison als Fünfte und sind zufrieden. Sie hatten nie mit dem Abstiegskampf zu tun.