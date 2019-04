von Tatjana Lasarzick

Tischtennis: – Die jüngsten Talente der TTF Stühlingen waren beim Mini-Entscheid des Tischtennis-Bezirks Schwarzwald erfolgreich. Am Start waren Luca Fox, Alex Frey, Simon Armbruster, Sarah Seiler, Jannes Buntru und Jana Seiler mit den Trainern Nina Müller, Joshua Schulze, Tatjana Lasarzick und Ilse Brendle. Siegerin Sarah Seiler und Luca Fox, die Zweite wurde, nehmen beim Mini-Entscheid des Verbands am Samstag in Bad Peterstal teil.