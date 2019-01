Tischtennis-Regionalliga: – In der Weihnachtspause wurde zwar nicht gespielt, doch passiert ist in der Liga dennoch einiges. So hat der TTC Bietigheim-Bissingen II sein Team vom Spielbetrieb in der Regionalliga aus personellen Gründen abgemeldet. Die Vorrunden-Spiele der Mannschaft werden aus der Wertung genommen. "Das ist etwas ärgerlich für uns, weil wir unser Spiel gegen diesen Gegner gewonnen haben. Uns werden also zwei Punkte gestrichen. Das ist bei unseren Konkurrentinnen nicht immer der Fall", sagt Spielführerin Monika Kuribayashi von den TTF Stühlingen.

Fakt ist, dass nur noch acht Teams die Liga bilden. Nur der Letzte muss bei Saisonende zittern, kann sich aber in einer Abstiegsrunde noch retten. Direkt absteigen muss keine Mannschaft. In Sicherheit dürfen sich die Stühlinger Frauen nicht wiegen. Zwar sind sie Tabellensechster, doch haben sie nach Minuspunkten nur drei Zähler Vorsprung auf Schlusslicht SSV Schönmünzach und einen auf den Tabellenvorletzten TTV Weinheim-West. "Die Liga ist total ausgeglichen. Jeder kann hier fast jeden schlagen", mahnt Kuribayashi zur Vorsicht.

Auch bei den TTF Stühlingen hat sich zur Rückrunde einiges getan. So wurde die Aufstellung verändert, was nach den Bilanzen der einzelnen Spielerinnen auch möglich war. Nur die Spitzenposition blieb unverändert und wird wie in der Vorrunde von der Schweizerin Kuribayashi belegt. Ihre Landsfrau Laura Schärrer rückt allerdings um zwei Positionen nach hinten – von zwei auf vier. Dafür springt Jasmin Wolf vor – von vier auf zwei. "Sie will es selbst einmal probieren, vorn zu spielen", sagt Kuribayashi. An Position drei bleibt Anna Lasarzick, an fünf Céline Schädler.

In der ersten Rückrundenpartie am Sonntag in heimischer Stadthalle gegen die DJK SB Stuttgart (3.) fehlt allerdings Anna Lasarzick, die sich auf ihre Prüfungen in Freiburg vorbereiten muss. "Sie wird am Sonntag aussetzen", so Kuribayashi. Deswegen werden bei den TTF Stühlingen Kuribayashi, Wolf, Schärrer und Schädler auf dem Zettel der Aufstellung stehen.

In der Vorrunde kehrten die Stühlinger Frauen mit einer 4:8-Niederlage im Gepäck aus der Landeshauptstadt zurück. "Da hatten wir alle nicht unseren besten Tag erwischt. Auch ich habe ein Spiel verloren und war enttäuscht", erinnert sich die Schweizerin. Ob es am Sonntag zu Hause besser läuft, muss abgewartet werden.

Kuribayashi: "Es kommt auf die Tagesform an. Auf dem Papier sind wir natürlich eher die Außenseiterinnen. Wenn wir aber alle unsere Top-Leistung abrufen können, haben wir sogar eine kleine Siegchance."