Tischtennis-Regionalliga, Frauen: TTF Stühlingen – DJK Offenburg II 8:4

Nach gut zweieinhalb Stunden war Schluss, und ein Kapitel Tischtennis-Geschichte bei den TTF Stühlingen war abgeschlossen. Seine treuen Fans beschenkten die Spielerinnen mit einem so nicht erwarteten Sieg beim letzten Regionalliga-Spiel vor heimischem Publikum. Noch ein Spiel in einer Woche beim TTV Weinheim-West, dann ist die Regionalliga bei den Stühlinger Frauen Geschichte. Der Verein wird – wie schon berichtet – sein Regionalliga-Team zurückziehen, da vier Spielerinnen kommende Saison nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Auf die Suche nach anderen Spielerinnen will man sich nicht begeben, da für Neuverpflichtungen schlicht und einfach kein Geld ausgegeben werden soll.

In der Partie gegen die Reserve der DJK Offenburg kam es zum Wiedersehen mit Luisa Leser, die noch in der vergangenen Runde für die TTF Stühlingen gespielt hatte, ehe sie nach Offenburg wechselte. Für sie war Jasmin Wolf von Offenburg nach Stühlingen gekommen. Leser spielte aber nur das Doppel und gewann dieses an der Seite von Lisa Gäßler gegen das Stühlinger Duo Wolf/Schädler in drei Sätzen.

Der 1:1-Zwischenstand nach dwen Doppeln ließ noch eine spannende Partie erwarten. In den Einzeln bewiesen die Gastgeberinnen, die ganz locker aufspielen konnten, noch einmal ihre Klasse. So zogen sie bis auf auf 6:1 davon, ehe die Gäste doch noch drei Matches für sich entschieden. „Hinten raus wurde es doch noch einmal knapp. Zum Glück haben wir aber drei enge Spiele zu unseren Gunsten entschieden“, sagte die Stühlinger Nummer 1, Monika Kuribayashi.

Eines dieser engen Spiele lieferte Kuribayashi selbst ab. Sie bezwang Alisa Schwarz letztlich in fünf Sätzen, glich dabei zwei Mal einen Satzrückstand aus. Ihre beiden anderen Einzel gewann sie sicher. Die zweite herausragende Stühlingerin an diesem Nachmittag war Céline Schädler. Die Nummer 4 der Gastgeberinnen kämpfte in ihren Einzeln sowohl Schwarz als auch Lisa Gäßler mit 3:2 nieder.

Ein bisschen Wehmut schwang aber doch mit bei den Gastgeberinnen. So wurden die Spielerinnen vom Verein mit Blumen verabschiedet.

Ergebnisse: Wolf/Schädler – Gäßler/Leser 0:3; Kuribayashi/Schärrer – Röderer/Schwarz 3:1; Kuribayashi – Stortz 3:1; Wolf – Röderer 3:1; Schärrer – Gäßler 3:0; Schädler – Schwarz 3:2; Kuribayashi – Röderer 3:1; Wolf – Stortz 0:3; Schärrer – Schwarz 1:3; Schädler – Gäßler 3:2; Schärrer – Röderer 2:3; Kuribayashi – Schwarz 3:2.