Tischtennis-Regionalliga: (gew) Nach dem Sieg vor drei Wochen gegen Schlusslicht SSV Schönmünzach können die Frauen der TTF Stühlingen (6.) entspannter an die Platten. Nur der Tabellenletzte muss in die Abstiegsrelegation, der Vorletzte ist gerettet. Spitzenspielerin Monika Kuribayashi weiß, dass noch ein Sieg für den Ligaverbleib nötig ist. Ob dieser am Wochenende gelingt, ist fraglich. Die Stühlingerinnen müssen am Samstag bei der TSG Kaiserslautern (3.) und tags darauf beim TTC Mülheim-Urmitz/Bhf. ran. "Da muss alles gut laufen, wenn wir punkten wollen", sagt Kuribayashi. In beiden Spielen wird Anna Lasarzick aussetzen.