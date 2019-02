Tischtennis-Regionalliga, Frauen: TTF Stühlingen – SSV Schönmünzach 8:5

Zweieinhalb Stunden lang kämpften die Regionalliga-Frauen der TTF Stühlingen an den Platten der heimischen Stadthalle, ehe sie sich jubelnd in den Armen lagen. Mit 8:5 gewann das Team um Spielführerin Monika Kuribayashi das Kellerduell gegen den SSV Schönmünzach und machte damit einen riesigen Schritt in Richtung Ligaverbleib. Die berüchtigte "Rote Laterne" des Tabellenletzten hängt auf alle Fälle nicht mehr in Stühlingen.

Kuribayashi, die Nummer Eins der Stühlinger Tischtennisspielerinnen, ging bei dem wichtigen Sieg mit gutem Beispiel voran. Sie gewann zu Beginn das Doppel mit ihrer Landsfrau Laura Schärrer glatt in drei Sätzen und spielte sich dabei warm für ihre drei Einzel. Auch in diesen behielt sie ihre "weiße Weste". Mit ihren Gegbnerinnen Nicole Gaiser und Larissa Burkowitz machte sie in drei Sätzen kurzen Prozess. Nur im Duell der "Einser" gegen die Jugendspielerin Antonia Bernhard musste Kuribayashi über die volle Distanz von fünf Sätzen.

Auch Laura Schärrer, die Nummer 4 der Gastgeberinnen, freute sich an diesem Nachmittag über eine makellose Bilanz. Neben ihrem Doppelsieg hielt sie sich in ihren beiden Einzeln gegen Burkowitz in drei Sätzen und gegen Frey in fünf Durchgängen schadlos.

Kämpferische Qualitäten bewies Jasmin Wolf an Position zwei. In ihrem Einzel gegen Gaiser steckte sie gleich zwei Mal einen Satzrückstand weg und gewann den fünften Satz noch mit 11:5. Gegen Frey gab's einen Drei-Satz-Sieg, gegen Bernhard hatte sie beim 0:3 keine Chance.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verließ bei den TTF Stühlingen nur Anna Lasarzick die Halle. Sie verlor zu Beginn das Doppel mit Jasmin Wolf, ehe sie in ihren drei Einzeln als Verliererin von der Platte musste. "Das ist halb so schlimm. Bei Anna macht sich etwas ihr Trainingsrückstand aufgrund ihres Studiums bemerkbar", tröstete sie Monika Kuribayashi nach dem Match.

Ergebnisse: Wolf/Lasarzick – Bernhard/Frey 0:3; Kuribayashi/Schärrer – Gaiser/L. Burkowitz 3:0; Kuribayashi – Gaiser 3:0; Wolf – Bernhard 0:3; Lasarzick – Frey 2:3; Schärrer – L. Burkowitz 3:0; Kuribayashi – Bernhard 3:2; Wolf – Gaiser 3:2; Lasarzick – L. Burkowitz 0:3; Schärrer – Frey 3:2; Lasarzick – Bernhard 0:3; Kuribayashi – L. Burkowitz 3:0; Wolf – Frey 3:0.

Starke Vorstellung gegen Spitzenreiter

TTF Stühlingen – VfL Sindelfingen 6:8

Einen Tag nach dem wichtigen Sieg im Kampf gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg verpassten die TTF Stühlingen gegen den Spitzenreiter VfL Sindelfingen eine Sensation nur knapp. Nach knapp dreieinhalb Stunden gingen die Gastgeberinnen mit einer knappen Niederlage von den Platten.

Dass die Stühlingerinnen sich gegen den großen Favoriten so wehrten, ist um so beachtlicher, da ihre Nummer Eins, Monika Kuribayashi, nach gewohntem Turnus bei dieser Partie aussetzte und sich auf die Rolle als Betreuerin konzentrierte. Ob es mit ihr an Position eins noch besser gelaufen wäre? Kuribayashi wehrte ab: "Jeder bei uns setzt einmal aus. Das ziehen wir so durch", sagte sie schon vor der Partie.

Für ihre Teamkolleginnen hatte sie viel Lob übrig: "Alle haben sich gut präsentiert. Das Remis haben wir nur knapp verpasst." Vor allem Laura Schärrer, die Nummer 3, trumpfte wie tags zuvor stark auf. Zunächst gewann sie mit Jasmin Wolf ihr Doppel, ehe sie in ihren drei Einzeln siegreich blieb. Überraschend war vor allem ihr Erfolg in vier Sätzen gegen Jasmin Lorenz-Kovacs. Jasmin Wolf gewann wie Céline Schädler eines von drei Einzeln. Anna Lasarzick ging leer aus.

Ergebnisse: Lasarzick/Schädler – Lorenz-Kovacs/Richter 0:3; Wolf/Schärrer – Koziol/Kronich 3:1; Wolf – Koziol 3:2; Lasarzick – Lorenz-Kovacs 0:3; Schärrer – Kronich 3:0; Schädler – Richter 1:3; Wolf – Lorenz-Kovacs 1:3; Lasarzick – Koziol 1:3; Schärrer – Richter 3:2; Schädler – Kronich 3:0; Schärrer – Lorenz-Kovacs 3:1; Wolf – Richter 1:3; Lasarzick – Kronich 2:3; Schädler – Koziol 0:3.

Monika Kuribayashi, TTF Stühlingen | Bild: Scheibengruber, Matthias