Tischtennis-Regionalliga, Frauen: TTV Weinheim-West – TTF Stühlingen 1:8

(gew) Die Spielerinnen der TTF Stühlingen beendeten ihre erste und gleichzeitig letzte Saison in der Regionalliga mit einem 8:1-Erfolg beim TTV Weinheim-Ost, der nicht seine beste Mannschaft aufgeboten hatte. Damit ist sicher, dass die TTF Stühlingen die Saison als Tabellenfünfte abschließen. Mit dem Abstieg hätten sie also nichts zu tun gehabt, wenn sie sich nicht dazu entschlossen hätten, das Team aufgrund des Rückzugs von drei Spielerinnen nach dieser Runde vom Spielbetrieb abzumelden.

Die Gäste, bei denen Jasmin Wolf aussetzte, führten bereits nach den Doppeln mit 2:0, da sowohl Kuribayashi/Schärrer als auch Lasarzick/Schädler ihre Spiele gewannen. In den Einzeln siegten alle Stühlingerinnen im drei Sätzen. Zwei Ausnahmen: Laura Schärrer ging gegen Jasmin Frauendorf über die volle Distanz, ehe sie in fünf Sätzen als Siegerin der Platte ging. Eine Niederlage musste nur Anna Lasarzick an Position vier gegen die Weinheimer Nummer 1, die junge Elena Hinterberger, einstecken.

Ergebnisse: Hinterberger/Frauendorf – Kuribayashi/Schärrer 0:3; Haas/Jakoby – Lasarzick/Schädler 1:3; Hinterberger – Lasarzick 3:0; Frauendorf – Kuribayashi 0:3; Haas – Schädler 0:3; Jakoby – Schärrer 0:3; Hinterberger – Kuribayashi 0:3; Frauendorf – Lasarzick 0:3; Haas – Schärrer 2:3.