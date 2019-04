von Monika Scheibengruber

Tischtennis Landesliga Frauen, Staffel 2: TTF Stühlingen III – TuS Hüfingen 7:7

(mos) Kassierte das Team um Katja Wiedemann in der Hinrunde noch eine 3:8-Niederlage, so reichte es nun gegen den oberen Tabellennachbarn zu einem Unentschieden. Somit beenden sie die Saison auf Platz vier. Die Stühlingerinnen lagen nach nur einem Sieg im Doppel, von Anika Böhler/Anja Müller, und einem gewonnenen Einzel von Julia Seidel-Fischer bereits mit 2:6 im Rückstand. Nun begann die Aufholjagd. Fünf Siege in Folge von Seidel-Fischer (2), Müller, Böhler und Wiedemann brachten die 7:6-Führung. Müller unterlag im letzten Spiel und so reichte es nicht ganz zum Sieg.

Landesliga Männer, Staffel 2: Spvgg. F.A.L. Frickingen – TTF Stühlingen 2:9

Die Stühlinger, die den Titel bereits in der Tasche haben, gaben sich auch gegen den Tabellenachten keine Blöße. Gerd Schönle/Wolfgang Krickl und Alexander Dorka/Jens Lasarzick punkteten im Doppel. Nur Felix Wigand/Jacek Hesse mussten sich mit 2:3 geschlagen geben. Im Einzel holten Schönle (2), Wigand (2), Lasarzick, Krickl und Hesse mühelos ihre Punkte. Dorka kämpfte sich in den fünften Satz unterlag jedoch mit 10:12 und musste den zweiten Punkt für die Gastgeber zu lassen.

Landesliga Männer, Staffel 3: TTC Suggental – SV Eichsel II 9:4

Beim Tabellenvierten schlug sich die Eichsler „Zweite“ wacker, wurde jedoch nicht vom Glück verwöhnt. So musste sich Björn Jünge zwei Mal im fünften Satz geschlagen geben und sein Bruder Patrick ebenfalls einmal. Nur Jens Kreutler holte gegen Ralf Kleinschmidt im Entscheidungssatz den Punkt. Zuvor punkteten Manuel Brugger/P. Jünge im Doppel. Zwei weitere Punkte für den Tabellenneunten spielten Martin Weiss und P. Jünge ein.