Tennis-Oberliga, Männer: TC RW Tiengen – TSG Lahr/Emmendingen 6:3

Der TC RW Tiengen startete erfolgreich in die neue Saison. „Wir haben die ersten sechs Punkte“, freute sich auch Trainer Christoph Back über die starke Vorstellung seiner Jungs. Sechs Punkte – das ist entscheidend. Nach der neuen Zählweise sind nicht mehr die gewonnenen Spiele in der Saison entscheidend, sondern die gewonnenen Matches. Der TC RW Tiengen hat also durch den 6:3-Sieg zum Auftakt nicht wie bisher zwei Punkte, sondern sechs.

Der Schweizer Raphael Lustenberger gab an Position eins wieder eine starke Vorstellung ab und ließ seinem Gegner keine Chance. „Das ist eine Augenweide“, war Back angetan. Lustenbergers Landsmann Oliver Mrose an zwei gewann genauso souverän wie Simon Glöckner an vier. „Simon spielt viel in Dänemark an seinem Studienort in Kopenhagen. Er ist in Top-Form, spielt so gut wie lange nicht mehr“, so Back. Die nötige Spielpraxis hat auch Marvin Kromer, der ebenfalls in den USA studiert und den Schläger öfters schwingt. Kromer gewann ebenso in zwei Sätzen.

Niederlagen in ihren Einzeln mussten nur Leon Back an drei im Matchtiebreak und Klaus-Daniel Umland an sechs einstecken. Back machte es gegen Miguel Valenzuela richtig spannend und verlor den dritten Durchgang mit 9:11. Umland verlor zwar in zwei Sätzen, hatte allerdings in Stefan Kiesenhofer einen starken Gegner.

Ihre Doppel gewannen Back/Glöckner und Mrose/Kromer, während Lustenberger/Umland eine Dreisatz-Niederlage einstecken mussten.

Einzel: Lustenberger – Barranco 6:0, 6:2; Mrose – Mack 6:2, 6:3; Back – Valenzuela 6:7, 6:3, 9:11; Glöckner – Huck 6:2, 6:0; Kromer – Sexauer 6:2, 6:2; Umland – Kiesenhofer 4:6, 4:6. – Doppel: Lustenberger/Umland – Mack/Valenzuela 6:0, 5:7, 8:10; Back/Glöckner – Barranco/Huck 6:4, 3:6, 10:7; Mrose/Kromer – Sexauer/Kiesenhofer 7:6, 6:3.