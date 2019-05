Tennis-Oberliga, Männer: TC Konstanz – TC RW Tiengen 1:8

In dieser Form ist der TC RW Tiengen auf alle Fälle ein Kandidat für den Aufstieg in die Badenliga. Nach dem 6:3-Sieg zum Auftakt gegen die TSG Lahr/Emmendingen ließen die Tiengener einen 8:1-Erfolg beim TC Konstanz folgen. Schon nach den Einzeln war alles klar, und dennoch gingen die Gäste motiviert in die Doppel. „Wir wollten jeden Punkt und deswegen auch alle Doppel gewinnen“, freute sich Team-Manager Peter König über den starken Auftritt seiner Jungs.

Schon in den Einzeln traten die Gäste forsch auf. Leon Back, der nicht hundertprozentig fit war, spielte kein Einzel, sondern nur das Doppel an der Seite von Dominik König. Dafür verzichtete Simon Glöckner auf sein Doppel, da er dringend zum Studium nach Kopenhagen musste und das Flugzeug schon in Zürich wartete.

Im Einzel beeindruckte dies den Kapitän der Tiengener nicht. In zwei Sätzen ließ er seinem Gegner ebenso wenig eine Chance wie seine Teamkollegen Raphael Lustenberger, Oliver Mrose, Marvin Kromer und Klaus-Daniel Umland ihren Kontrahenten. Sie alle gewannen jedenfalls ihre Matches souverän in zwei Sätzen.

Nur Dominik König merkte man an, dass ihm nach drei Monaten ohne Wettkampf wegen seines Studiums in den USA noch die nötige Praxis fehlte. „Kein Vorwurf an ihn“, nahm ihn aber sein Vater in Schutz. Dominik König verlor jedenfalls sein Einzel gegen den ehemaligen Mannschaftskollegen Henri Ohl nach einem dramatischen Matchtiebreak mit 7:10.

Es sollte die einzige Niederlage des TC RW Tiengen an diesem Tag bleiben. In den Doppeln bewiesen die Gäste jedenfalls ihre Stärke und gaben in den drei Matches keinen Satz ab. Am Ende konnten sich die Tiengener also acht Punkte auf ihr Konto schreiben. Wie berichtet zählen ab dieser Saison nur noch die gewonnenen Matches. „Deswegen war wichtig, dass wir so konzentriert in die Doppel gegangen sind“, so König.

Peter König zog ein positives Fazit: „Ein Riesen-Kompliment an die Mannschaft. Sie ist hier sportlich sehr gut aufgetreten und hat hochverdient gewonnen.“ In einer Woche steht die Partie zu Hause gegen den SC Ettlingen an, ehe es vor der Pause noch zum TC BW Oberweier II geht.

Einzel: Zarkovic – Lustenberger 4:6, 1:6; Bilic – Mrose 4:6, 4:6; Exner – Glöckner 1:6, 3:6; Ohl – König 6:2, 4:6, 10:7; Bien – Kromer 2:6, 0:6; Schaller – Umland 2:6, 0:6. – Doppel: Zarkovic/Bilic – Lustenberger/Umland 4:6, 6:7; Exner/Ohl – Mrose/Kromer 5:7, 2:6; Bien/Schaller – Back/König 3:6, 3:6.