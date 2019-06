Tennis-Oberliga, Männer: TC BW Oberweier II – TC RW Tiengen 5:4

(gew) Seine erste Niederlage kassierte der TC RW Tiengen im vierten Spiel dieser Saison. Mit 4:5 unterlag die Mannschaft von Trainer Christoph Back in der Spitzenpartie beim TC BW Oberweier II. Das ist aber noch keine Entscheidung im Kampf um den Meistertitel. Die Gastgeber sammelten fünf Punkte, der TC RW Tiengen vier. „Alles ist noch offen“, sagt Back vor der vierwöchigen Pfingstpause.

Die Tiengener legten in den Einzeln eine 4:2-Führung vor. Raphael Lustenberger gewann das Spitzeneinzel ebenso in zwei Sätzen wie Klaus-Daniel Umland an sechs. Mächtig kämpfen mussten Oliver Mrose an zwei und Dominik König an vier, bis ihre Dreisatz-Siege perfekt waren. Leon Back und Marvin Kromer unterlagen.

Dramatisch verliefen die Doppel, die der TC RW Tiengen allesamt verlor. Zwei Mal fiel die Entscheidung allerdings im Matchtiebreak. „Meine Jungs sind sehr enttäuscht. Das haut uns aber nicht um. Es hat sich heute gezeigt, dass uns doch noch ein bisschen die Cleverness fehlt.“

Einzel: Jebens – Lustenberger 3:6, 1:6; Bross – Mrose 6:1, 4:6, 9:11; Steinbach – Back 6:3, 6:4; Popovic – König 6:3, 3:6, 6:10; Bauer – Kromer 6:3, 6:2; Gassmann – Umland 6:7, 2:6. – Doppel: Jebens/Steinbach Back/König 5:7, 6:0, 10:8; Bross/Popovic – Lustenberger/Umland 7:6, 6:4; Bauer/Gassmann – Mrose/Kromer 6:4, 3:6, 10:6.