Tennis-Oberliga: – Nach dem 6:3-Erfolg gegen die TSG Lahr/Emmendingen und dem 8:1-Sieg beim TC Konstanz hat der TC RW Tiengen 14 Punkte und ist Tabellenzweiter hinter dem TC BW Oberweier II, der 16 Punkte auf dem Konto hat. Ebenfalls mit zwei Siegen starteten der TC Überlingen (13) und der SC Ettlingen (12) in die Saison.

Christoph Back, Trainer des TC RW Tiengen: „Der SC Ettlingen ist ein Gegner auf Augenhöhe.“ | Bild: Gerd Welte

Am Sonntag treffen die vier Teams in direkten Duellen aufeinander: Der TC RW Tiengen erwartet um 11 Uhr den SC Ettlingen, der TC BW Oberweier II den TC Überlingen. Die Tiengener sind also gefordert, wenn sie weiter an der Spitze mitmischen wollen. „Das ist ein Gegner auf Augenhöhe“, weiß auch der Tiengener Trainer Christoph Back, der eine spannende Partie und ein knappes Ergebnis erwartet. „Da werden Kleinigkeiten entscheiden“, vermutet er.

Die Aufstellung des TC RW Tiengen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. „Es könnte beruflich oder verletzungsbedingte Ausfälle bei uns geben“, sagt Back, der aber eines sicher weiß: Raphael Lustenberger wird wieder an Position eins spielen und die erste Ausländerposition besetzen. Was dahinter passiert, ist noch offen. Der SC Ettlingen hat seine Ausländerpositionen an eins und zwei mit einem starken Briten und einem Tschechen besetzt.

1. Bezirksliga: – Die Männer des TC BW Erzingen (3.) wollen am Sonntag bei Schlusslicht TC Radolfzell punkten. Die Frauen des TC RW Tiengen (4.) haben ab 13 Uhr Spitzenreiter TC Tengen (1.) zu Gast. Die TSG Eggingen (8.) muss zum TC BW Donaueschingen II (6.).

2. Bezirksliga: – Während die TSG Eggingen/Lauchringen (2.) die TSG Furtwangen (7.) erwartet, muss der TC Hohentengen (6.) zum TC BW Villingen II (5.). Der TC Gurtweil (7.) spielt beim TC Kreenheinstetten II (2.), der TC Dogern (4.) beim TC St. Georgen (1.) und der TC Waldshut (6.) beim TC Niedereschach (5.).