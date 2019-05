Tennis 1. Bezirksliga, Frauen: TSG Eggingen/Küssaberg – TC RW Tiengen 0:9

(neu) Da gab es nichts zu meckern für Emily Grabner, Teamsprecherin des TC RW Tiengen: „Das war eine klare Sache. Alle haben ziemlich souverän gewonnen.“ Grabner, Vanessa Pappas, Laura Thoma und Ina Naumann siegten in zwei Sätzen gegen Sandra Bercher, Lisa Benz und Jana Steffen. Louisa Kunz war ohne Gegnerin, weil die Eggingerinnen mit nur fünf Spielerinnen zu den Einzeln angetreten waren. Spannend machte es nur die Tiengenerin Antonia Tanner. Sie musste bei ihrem Dreisatzsieg gegen Céline Corell kämpfen. Nach dem klaren 6:1 im ersten verlor sie den zweiten Satz mit 3:6. Der Matchtiebreak war allerdings wieder eine klare Sache. Tanner setzte sich mit 10:2 durch.

Für die Doppel rekrutierte die TSG in Sarah Rebmann eine sechste Spielerin. An der Seite von Lisa Benz hielt sie das Match gegen Naumann/Tanner im ersten Satz offen. Die Gäste siegten im Tiebreak mit 7:6. Durchgang zwei war eindeutig. In den beiden anderen Doppeln siegten die Tiengenerinnen klar.

Einzel: Bercher – Grabner 3:6, 4:6; Benz – Pappas 0:6, 4:6; Schnabl – Thoma 4:6, 1:6; Steffen – Naumann 2:6, 3:6; Corell – Tanner 1:6, 6:3, 2:10; Kunz (TCRW) ohne Gegner. – Doppel: Bercher/Schnabl – Grabner/Pappas 2:6, 1:6; Benz/Rebmann – Naumann/Tanner 6:7, 2:6; Steffen/Corell – Thoma/Kunz 1:6, 4:6.