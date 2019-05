Tennis-Oberliga, Männer: – Mit seinem 6:3-Sieg gegen den SC Ettlingen hat der TC RW Tiengen die Tabellenführung in der Oberliga mit 20 Punkten übernommen. Am Sonntag um 11 Uhr bestreitet die Mannschaft von Trainer Christoph Back das Spitzenspiel beim TC BW Oberweier II, der mit 19 Punkten knapp hinter den Tiengenern liegt. „Die Partie ist richtungsweisend. Spätestens am Sonntagabend wissen wir, was noch möglich ist“, sagt Back.

Möglich wäre bei einem Sieg der Titel und der Badenliga-Aufstieg. „Die Jungs sind heiß. Wir sind gut im Rennen“, so der Trainer. Alles hänge aber auch davon ab, wie der TC BW Oberweier seine Zweitbundesliga-Reserve am Sonntag aufstellt. Sicher ist nur, dass der TC RW Tiengen gut auflaufen werde. Wer genau spielt, kann Back noch nicht sagen.