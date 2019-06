Tennis: – Das hat auf Anhieb gepasst. In dieser Saison spielten Udo Furmannek, Alexander Wittwer, Wolfgang Berndt, Albert Koch und Werner Mayer erstmals in einem neu gebildeten Team ihrer Vereine TC Küssaberg und TC RW Tiengen.

Das Quintett harmonierte und spielte in der 2. Bezirksklasse in fünf Partien 25:5 Sätze und 54:16 Sätze ein. Unterm Strich stand für die neu gebildete Mannschaft der Meistertitel und der damit verbundene Aufstieg in die 1. Bezirksklasse.