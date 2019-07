Tennis 1. Bezirksliga, Männer

TC BW Donaueschingen – TC BW Erzingen 4:5. – Etwas überraschend siegte der TC BW Erzingen beim Tabellenzweiten nach einem spannenden Tennistag. Vier Partien, zwei Einzel und ein Doppel, wurden erst im Matchtiebreak entschieden. Dabei zeigten die Erzinger Nervenstärke. Drei Begegnungen, die in den dritten Satz gingen, entschieden die Klettgauer für sich.

Nach den Einzeln stand es 3:3. Mannschaftsführer Daniel Gamp. Benedikt Boll und Yann Vogt holten sich die Punkte in den Einzeln. In den Doppeln machten die Gäste aus Erzingen alles klar. Kevin Schnabl und Alexander Schmid sowie Benedikt Boll und Yann Vogt setzten sich durch. Das war der Sieg, und fünf wichtige Punkte gingen an den TC BW Erzingen, der zum Abschluss der Runde am Sonntag gegen Tabellenführer TC Nicolai Konstanz antritt.

Einzel: Monges – Schnabl 6:2, 6:2; Vogt – Gamp 4:6, 7:5, 6:10; Krause – Boll 1:6, 3:6; Vater – Berger 6:3, 6:1; Federle – Vogt 6:4, 1:6, 6:10; Knackmuß – Netzhammer 7:6, 6:7, 12:10. – Doppel: Monges/Vater – Gamp/Berger 6:1, 6:3; Vogt/Krause – Schnabl/Schmid 6:7, 6:4, 5:10; Federle/Knackmuß – Boll/Vogt 0:6, 1:6.