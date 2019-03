Frauenfußball: – Sven Rapp hört im Sommer als Trainer der Fußballerinnen des SV Niederhof auf. Nach nur einem Jahr entschloss sich der 44-jährige Vermögensberater aus Waldshut zu diesem Schritt. Nach Informationen von Niederhofs Sportchef Julius-Peter Langer seien es private und berufliche Gründe gewesen, dass Rapp sein Engagement bei den Landesliga-Frauen nach dieser Saison beendet.

Vor seiner Zeit beim SV Niederhof hatte Rapp seit 2013 die Juniorinnen des ESV Waldshut trainiert. 2016 gelang ihm dort mit den B-Juniorinnen der Aufstieg in die Oberliga. Der SV Niederhof, derzeit Tabellenvierter in der Landesliga, ist bereits in Sondierungen für die Neubesetzung des Trainerpostens bei den Frauen für die neue Runde.