Fußball-Landesliga: – Bei Verbandsliga-Spitzenreiter 1. FC Rielasingen-Arlen hat Süleyman Karacan (23) vom FC Tiengen 08 für die Saison 2019/20 zugesagt. Im Hegau trifft der in Konstanz studierende Abwehrspieler auf seinen einstigen Tiengener Trainer Michael Schilling. Das Tiengener Eigengewächs hat sich lediglich in der Rückrunde 2016/17 zum SC Konstanz-Wollmatingen, an seinen Studienort, für ein halbes Jahr verabschiedet.