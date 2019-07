von Alexander Stamm

Mountainbike: – Acht Fahrer des Dick Küchen Racing Team fuhren bei den Mountainbike-Rennen der Murgtal-Trophy des RSV Niederhof. Bei den Marathon-Wettbewerben, die ab der Altersklasse U15 jeweils gemeinsam ausgetragen werden, ging es über die Kurz- und Langdistanz.

Vom Dick Küchen Racing Team starteten acht Fahrer auf der Kurzdistanz und drei auf der Langdistanz. Bei den insgesamt 86 Startern in den Marathon-Disziplinen war das Dick Küchen Racing Team somit die größte Mannschaft. Mehrfach kam es zu besonderen Generationen-Teams, da Sohn-Vater-Konstellationen mit Florian und Dietmar Brengartner, Lukas und Alexander Stamm sowie Jonas und Michael Schwarz dreifach am Start waren. Larissa, Leonie und Dirk Hierholzer starteten in unterschiedlichen Wettbewerben (Lang- und Kurzdistanz).

Auf der Kurzdistanz erreichten die Fahrer vier Podestplätze. Florian Brengartner erreichte in der U19 den dritten Platz und blieb als einziger Fahrer des Teams unter der 60-Minuten-Marke. Larissa und Leonie Hierholzer rahmten die Siegerin in der U17 als Zweite und Dritte ein. In der männlichen U17 fuhr Niklas Schweizer auf den sechsten Rang. Lukas Stamm wurde in der U15 Zweiter.

Weitere Platzierungen hatten bei den „Senioren 3“ Dietmar Brengartner als Vierter und bei den „Senioren 2“ Markus Gerspach als Fünfter und Alexander Stamm als Achter. Auf der Langdistanz fuhr Dirk Hierholzer als dritter Hierholzer auf Platz zwei. Teamkollege Michael Schwarz wurde Sechster. Jonas Schwarz wurde in der U19 ebenfalls Zweiter, so dass auf der Langdistanz auch Top-Platzierungen am Hochrhein blieben.