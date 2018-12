Snowboard: (gru) Etwas nervös war er durchaus, doch am Ende strahlte Benedikt Bockstaller aus Maulburg übers ganze Gesicht. Der 19-Jährige legte beim HalfpipeWeltcup in Secret Garden/China ein überzeugendes Debüt hin, kam mit einem Score von 46,00 auf den 19. Platz. Damit hatte er zwar das Finale – wie seine Teamkollegen Leilani Ettel (Pullach), Christoph Lechner (Waakirchen) und Andre Höflich (Berchtesgaden) – knapp verpasst, doch für Bockstaller stand im Vordergrund, eine solide Leistung bei seinem Weltcup-Debüt in die Schale zu bringen, was ihm eindrucksvoll gelungen ist. Nach der Weihnachtspause steht für Bokstaller und das Halfpipe-Team von SnowboardGermany vom 15. bis 19. Januar in Laax der nächste Weltcup-Stopp auf dem Programm. "Da werde ich dann nochmals alles raushauen", gibt sich der junge Maulburger zuversichtlich.