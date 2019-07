von Wolfgang Fräßle

Gewichtheben: – Die Heber des SV 08 Laufenburg überzeugten bei der baden-württembergischen Meisterschaft der Aktiven, Junioren und U17 in Sindelfingen. Leonie Stöcklin (U17) erzielte in der Klasse bis 55 kg der Frauen im Reißen mit 55 kg eine neue Bestleistung. Im Stoßen stellte sie mit 65 kg ihren Rekord ein und gewann damit den Titel. Mit 83 Relativpunkten bekam sie auch den Pokal als beste Jugendheberin und war Zweitbeste aller Frauen.

Max Hilbert (U17) hob mit 83,3 kg Körpergewicht in der Klasse bis 89 kg und verbesserte sich im Reißen mit 86 kg um ein Kilogramm. Im Stoßen kam er auf 101 kg und wurde damit Vizemeister. Bei den Senioren (Aktive) waren Andreas Albiez, Alexander Gruner und Daniel Stiller an den Hanteln. Albiez wurde mit 149 kg im Zweikampf der Klasse bis 61 kg Vizemeister. Gruner gewann in der Klasse bis 67 kg mit 150 kg im Zweikampf Silber. Bronze holte Daniel Stiller, der in der Klasse bis 73 kg auf 148 kg im Zweikampf kam.

In der Teamwertung wurde der SV 08 Laufenburg Achter unter insgesamt zehn Mannschaften.