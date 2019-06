von Kurt Gottschalk

Leichtathletik: – Die Bad Säckingerin Carolin Gottschalk, die für den TSV Bayer 04 Leverkusen startet, überquerte bei der „Athletic Night“ im schweizerischen Muttenz 1,80 Meter im Hochsprung, was ihr die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften am 3./4. August in Berlin ermöglicht. Carolin Gottschalk war in sehr guter Verfassung. Mit dem weiteren Absprung kommt sie immer besser zurecht. Als nächstes steht das Internationale Hochsprungmeeting in Bühl auf dem Programm. Da will sie noch ein paar Zentimeter draufpacken.