Mountainbike: – Der Niederhofer Wolfgang Mayer im Trikot des Team Wilier/Force Germany bewies beim Montafon-Mountainbike-Marathon in Schruns/Österreich im Rennen über anspruchsvolle 65 Kilometer mit 2400 Höhenmetern seine starke Form und wurde bei den Bikern mit Lizenz Zweiter. In einer Zeit von 2:56:25 Stunden erreichte Mayer das Ziel. Auf den siegreichen Österreicher Stefan Paternoster vom Team Alptraum verlor er 4:39 Minuten.

Vierter: Lars Reiniger aus Wehr wurde Vierter beim Montafon-Mountainbike-Marathon in Schruns. | Bild: Orbea Serpentine Velosport

Auch Lars Reiniger aus Wehr vom Team Orbea-Serpentine Velosport, der sich intensiv auf die Marathon-WM im Wallis in der Schweiz im September vorbereitet, ließ mit seiner Leistung aufhorchen. Als Vierter verfehlte er in 2:59:11 Stunden das Podium nur um 1:50 Minuten. Die langen Anstiege kamen Reiniger als Bergfahrer entgegen, so dass er bis zum Schluss seinen Rhythmus fahren konnte.

Auch bei seinem Heimrennen, der Murgtal-Trophy in Niederhof, überzeugte Lars Reiniger über die Langdistanz von 52 Kilometern. Hier wurde er Zweiter bei den Männern und Dritter der Gesamtwertung.