Mountainbike: –Mit Spitzenplätzen kamen die Nachwuchsbikerinnen und -biker aus unserer Region von der zweiten Bundesliga-Sichtung der Saison in Hausach nach Hause. Das neue „Dick Küchen Racing Team“ war mit sieben Fahrern im Schwarzwald vertreten. Die Rheinfelder Miron und Finja Lipp vom ebenfalls neuen Team „Orbea serpentine velosport“ überzeugten ebenfalls mit Rängen auf dem Podium.

Hannah Beck startete mit Leonie und Larissa Hierholzer in der Klasse U17 und fuhr im Rennen am zweiten Tag Rang 17 vor. Pech hatten die Hierholzer-Zwillinge bei den widrigen Wetterbedingungen. Larissa stürzte im Rennen, Leonie in der Qualifikation. Beide beendeten aber die Konkurrenz. Jakob Doerk fuhr in der U17 sein erstes Rennen nach langer Verletzungspause und kämpfte sich ins Ziel. Nikolas Funken kam auf Platz 55 unter 80 Teilnehmern. Eine erfolgreiche Aufholjagd startete Lukas Stamm in der U15 und fuhr nach einem Mittelfeldplatz in der Qualifikation im Rennen noch auf den elften Rang vor. Die Top Ten verpasste er nur um eine Sekunde. Florian Brengartner fuhr bei den Jungen der U19 auf den 18. Platz.

Video: Daniel Lipp

Finja Lipp vom Orbea serpentine velosport-Team setzte sich beim Slalomwettbewerb der Nachwuchs-Bundesliga in der Klasse U17 gegen 21 Konkurrentinnen durch und fuhr in beiden Läufen Bestzeit. Nach diesem Sieg ging es am zweiten Tag beim Cross-Country-Rennen noch einmal zur Sache. Nach einem packenden Zweikampf mit einer Konkurrentin rutschte Finja Lipp hundert Meter vor dem Ziel weg und kam letztlich als Dritte ins Ziel. Im Gesamtklassement der Bundesliga führt die Rheinfelderin allerdings noch.

Glücklich: Finja Lipp vom Team orbea serpentine velosport gewann den Slalom in der Klasse U17. | Bild: Daniel Lipp

Miron Lipp startete aus der vorletzten Reihe, arbeitete sich bei der ersten Einfahrt in den Single-Trail aber schon auf Platz fünf vor. In der vorletzten Runde war der Rheinfelder schon auf Platz drei, den er auch ins Ziel brachte.

In Hausach startete auch Tina Kreiter, die bisher für die SG Rheinfelden gestartet war, ab dieser Saison aber für den RSV Hochschwarzwald/Singer Racing Team im Einsatz ist. Die Wehrerin fuhr beim Slalom auf den siebten Platz. Beim Cross-Country-Rennen tags darauf lief es noch besser. Am Ende reichte es für Kreiter zum sechsten Rang.

Der Rheinfelder Tim Meier, seit dieser Saison für das Team Conway Factory Racing unterwegs, landete beim U23-Rennen in Hausach auf dem 13. Platz.

Für den VBC Waldshut-Tiengen startete Silja Senn bei der Bundesliga-Sichtung. Reichte es am ersten Tag als Zehnte gerade noch zu einem Top-Ten-Platz in der U17, blieb tags darauf beim Cross-Country-Rennen der 15. Rang.

Michael Börner vom Dick Küchen Racing Team bewies beim zweiten Lauf des Argovia-Cups im schweizerischen Lostdorf bei Solothurn seine Klasse und wurde in der Kategorie Männer Fun I hervorragender Sechster.