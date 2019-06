Mountainbike: – „Die Richtung stimmt. Ich bin total zufrieden“, kommentierte der Rheinfelder Tim Meier vom Conway Factory Racing Team seine Platzierungen bei der Deutschen Meisterschaft in Wombach.

Tim Meier | Bild: Scheibengruber, Matthias

Nach dem starken Auftakt mit Platz sechs im Eliminator-Sprint der Männer startete er tags zuvor von Position 27 beim Cross-Country der U23. „Ich wollte in die Top 15“, sagte er. Weil er gegen Ende des Rennens noch einmal richtig aufdrehte, reichte es Meier sogar zum 14. Platz.

Miriam Oeschger | Bild: Scheibengruber, Matthias

Hervorragend klappte es in Wombach auch für Miriam Oeschger. Im Frauen-Rennen schaffte es die Niederhoferin in Diensten des Teams Herzlichst Zypern in die Top Ten. Am Ende wurde sie hervorragende Achte. Beim Meisterschaftsrennen der Junioren lief es für Miron Lipp vom Orbea-Serpentine Velosport Team dieses Mal nicht so gut. Trotzdem biss er sich durch, wurde Zehnter. Sören Schneider vom RSV Rheinfelden landete hier auf Platz 29.

Besser als ihr Bruder Miron drehte Finja Lipp auf. Die Bikerin des Hilzinger Orbea-Serpentine Velosport-Teams startete bei der Sichtung der Nachwuchs-Bundesliga tags zuvor in Wombach. In der U17 schüttelte sie bald ihre Verfolgerinnen ab. Am Ende siegte sie verdient und baute dadurch ihre Führung in der Bundesliga weiter aus. Die Wehrerin Tina Kreiter fuhr als Sechste ins Ziel.